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グッドスピード 大幅に3日続伸、新株予約権の行使完了で希薄化懸念払拭／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:15JST ＜7676＞ グッドスピード 2215 +98
大幅に3日続伸。21年12月3日に発行した新株予約権の権利行使が完了したと発表している。今月中に472個（発行総数の7.49％）が権利行使され、4万7200株が交付された。行使完了で株式価値の希薄化懸念が払拭されたとの見方が広がっているほか、最近の連騰で株価が11月24日に記録した年初来高値（2447円）が視野に入りつつあるため、上値試しも買いを後押ししているようだ。《ST》
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