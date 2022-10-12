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今日の注目スケジュール：工作機械受注、ユーロ圏鉱工業生産指数、米生産者物価コア指数など

2022年10月12日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：工作機械受注、ユーロ圏鉱工業生産指数、米生産者物価コア指数など
＜国内＞
08:50　コア機械受注(8月)　-1.0％　5.3％
10:00　営業毎旬報告(10月10日現在、日本銀行)
15:00　工作機械受注(9月)　　10.7％


ソシオネクストが東証プライムに新規上場(公開価格:3650円)


＜海外＞
15:00　英・鉱工業生産指数(8月)　-0.5％　-0.3％
15:00　英・商品貿易収支(8月)　　-193.62億ポンド
18:00　欧・ユーロ圏鉱工業生産指数(8月)　1.3％　-2.3％
21:00　印・鉱工業生産(8月)　1.6％　2.4％
21:00　印・消費者物価指数(9月)　7.24％　7.00％
21:30　米・生産者物価コア指数(9月)　7.3％　7.3％
21:30　米・PPI最終需要(9月)　0.2％　-0.1％


韓・中央銀行が政策金利発表　3.00％　2.50％

米・連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨(9月20-21日会合分)

米・ミネアポリス連銀総裁がタウンホール討論会に参加

米・ボウマンFRB理事が講演

米・ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁がIIF年次会合で講演

米・G20財務相・中央銀行総裁会議(13日まで)

石油輸出国機構(OPEC)月報

カザフスタン・アジア相互協力信頼醸成措置会議(CICA)首脳会議(13日まで)

香港・香港英商会会合(13日まで)、香港行政長官が基調演説

米・10年債入札

英・5年債入札

独・10年債入札《FA》

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