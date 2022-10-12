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今日の注目スケジュール：工作機械受注、ユーロ圏鉱工業生産指数、米生産者物価コア指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：工作機械受注、ユーロ圏鉱工業生産指数、米生産者物価コア指数など
＜国内＞
08:50 コア機械受注(8月) -1.0％ 5.3％
10:00 営業毎旬報告(10月10日現在、日本銀行)
15:00 工作機械受注(9月) 10.7％
ソシオネクストが東証プライムに新規上場(公開価格:3650円)
＜海外＞
15:00 英・鉱工業生産指数(8月) -0.5％ -0.3％
15:00 英・商品貿易収支(8月) -193.62億ポンド
18:00 欧・ユーロ圏鉱工業生産指数(8月) 1.3％ -2.3％
21:00 印・鉱工業生産(8月) 1.6％ 2.4％
21:00 印・消費者物価指数(9月) 7.24％ 7.00％
21:30 米・生産者物価コア指数(9月) 7.3％ 7.3％
21:30 米・PPI最終需要(9月) 0.2％ -0.1％
韓・中央銀行が政策金利発表 3.00％ 2.50％
米・連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨(9月20-21日会合分)
米・ミネアポリス連銀総裁がタウンホール討論会に参加
米・ボウマンFRB理事が講演
米・ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁がIIF年次会合で講演
米・G20財務相・中央銀行総裁会議(13日まで)
石油輸出国機構(OPEC)月報
カザフスタン・アジア相互協力信頼醸成措置会議(CICA)首脳会議(13日まで)
香港・香港英商会会合(13日まで)、香港行政長官が基調演説
米・10年債入札
英・5年債入札
独・10年債入札《FA》
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