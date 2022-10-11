*17:13JST 11日の日本国債市場概況：債券先物は148円25銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2022年12月限

寄付148円41銭 高値148円42銭 安値148円24銭 引け148円25銭

売買高総計13449枚

2年 441回 -0.065％

5年 153回 0.055％

10年 368回 0.245％

20年 181回 1.020％

債券先物12月限は、148円41銭で取引を開始。前週末NY市場からの米・9月雇用統計を受けた長期金利上昇にともない売りが優勢になり、148円42銭から148円24銭まで下げた。米10年債利回りは4.00％台まで上昇が進んだ。現物債の取引では、全年限が売られた。

＜米国債概況＞

2年債は4.30％、10年債は3.94％、30年債は3.90％近辺で推移。

債券利回りは上昇。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.29％、英国債は4.38％、オーストラリア10年債は4.03％、NZ10年債は4.50％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・01:00 メスター米クリーブランド連銀総裁講演（NYエコノミッククラブ）

・02:00 米財務省・3年債入札

・IMF世界経済見通し《KK》