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11日の日本国債市場概況：債券先物は148円25銭で終了
記事提供元：フィスコ
*17:13JST 11日の日本国債市場概況：債券先物は148円25銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2022年12月限
寄付148円41銭 高値148円42銭 安値148円24銭 引け148円25銭
売買高総計13449枚
2年 441回 -0.065％
5年 153回 0.055％
10年 368回 0.245％
20年 181回 1.020％
債券先物12月限は、148円41銭で取引を開始。前週末NY市場からの米・9月雇用統計を受けた長期金利上昇にともない売りが優勢になり、148円42銭から148円24銭まで下げた。米10年債利回りは4.00％台まで上昇が進んだ。現物債の取引では、全年限が売られた。
＜米国債概況＞
2年債は4.30％、10年債は3.94％、30年債は3.90％近辺で推移。
債券利回りは上昇。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.29％、英国債は4.38％、オーストラリア10年債は4.03％、NZ10年債は4.50％。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・01:00 メスター米クリーブランド連銀総裁講演（NYエコノミッククラブ）
・02:00 米財務省・3年債入札
・IMF世界経済見通し《KK》
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