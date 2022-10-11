10/11の強弱材料

*08:30JST 10/11

[強弱材料]

強気材料

・1ドル＝145.70-80円

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

・コロナ後の人流再開

弱気材料

・日経平均は下落（27116.11、-195.19）

・NYダウは下落（29202.88、-93.91）

・ナスダック総合指数は下落（10542.10、-110.30）

・シカゴ日経先物は下落（26665、大阪比-435）

・SOX指数は下落（2275.34、-81.41）

・VIX指数は上昇（32.45、+1.09）

・米原油先物は下落（91.13、-1.51）

・世界的なインフレ

・米国の金融引き締め継続

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・対外対内証券売買契約（9月）

・国際収支（経常収支）（8月）

・企業倒産（9月）

・産業機械受注（8月）

・景気ウォッチャー調査（9月）

・黒田日銀総裁が米国出張

・高島屋＜8233＞、Jフロント＜3086＞など決算発表

・全国旅行支援開始

・入国者数の上限撤廃など新型コロナの水際対策緩和

・英失業率（9月）

・英ILO失業率（3カ月）（8月）

・ブラジルFIPE消費者物価指数（先週）

・ブラジルIBGEインフレ率IPCA（9月）

・国際通貨基金（IMF）が世界経済見通し（WEO）公表

・IMFが金融安定報告書を公表

・米クリーブランド連銀総裁が講演

・英ベイリーイングランド銀行（英中央銀行）総裁が講演

・レッドブック米週間小売売上高（先週）

・米3年物国債入札

・米メタプラットフォームズ、「メタコネクト」《ST》