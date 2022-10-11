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10/11の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:30JST 10/11
[強弱材料]
強気材料
・1ドル＝145.70-80円
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
・コロナ後の人流再開
弱気材料
・日経平均は下落（27116.11、-195.19）
・NYダウは下落（29202.88、-93.91）
・ナスダック総合指数は下落（10542.10、-110.30）
・シカゴ日経先物は下落（26665、大阪比-435）
・SOX指数は下落（2275.34、-81.41）
・VIX指数は上昇（32.45、+1.09）
・米原油先物は下落（91.13、-1.51）
・世界的なインフレ
・米国の金融引き締め継続
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・対外対内証券売買契約（9月）
・国際収支（経常収支）（8月）
・企業倒産（9月）
・産業機械受注（8月）
・景気ウォッチャー調査（9月）
・黒田日銀総裁が米国出張
・高島屋＜8233＞、Jフロント＜3086＞など決算発表
・全国旅行支援開始
・入国者数の上限撤廃など新型コロナの水際対策緩和
・英失業率（9月）
・英ILO失業率（3カ月）（8月）
・ブラジルFIPE消費者物価指数（先週）
・ブラジルIBGEインフレ率IPCA（9月）
・国際通貨基金（IMF）が世界経済見通し（WEO）公表
・IMFが金融安定報告書を公表
・米クリーブランド連銀総裁が講演
・英ベイリーイングランド銀行（英中央銀行）総裁が講演
・レッドブック米週間小売売上高（先週）
・米3年物国債入札
・米メタプラットフォームズ、「メタコネクト」《ST》
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