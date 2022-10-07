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10/7の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:26JST 10/7
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（27311.30、+190.77）
・1ドル＝145.00-10円
・米原油先物は上昇（88.45、+0.69）
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
弱気材料
・NYダウは下落（29926.94、-346.93）
・ナスダック総合指数は下落（11073.31、-75.33）
・シカゴ日経先物は下落（27025、大阪比-265）
・SOX指数は下落（2508.84、-14.77）
・VIX指数は上昇（30.52、+1.97）
・米長期金利は上昇
・世界的なインフレ
・米国の金融引き締め継続
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・毎月勤労統計（8月）
・実質賃金総額（8月）
・家計調査（8月）
・貿易統計（9月上中旬）
・日銀営業毎旬報告（9月30日現在）
・景気動向指数（8月）
・コール市場残高（9月、日本銀行）
・キューブが新規上場
・安川電機＜6506＞など決算発表
・参院本会議
・スイス失業率（9月）
・独鉱工業生産指数（8月）
・ブラジル小売売上高（8月）
・ブラジル広義小売売上高（8月）
・米非農業部門雇用者数（9月）
・米失業率（9月）
・米平均時給（9月）
・カナダ失業率（9月）
・米卸売売上高（8月）
・露CPI（9月）
・米消費者信用残高（8月）
・中国外貨準備高（9月）
・欧州連合(EU)首脳非公式会議
・米ニューヨーク連銀総裁が質疑応答に参加
・ノーベル平和賞受賞者の発表
・中国株式市場は国慶節のため休場《ST》
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