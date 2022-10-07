*08:26JST 10/7

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（27311.30、+190.77）

・1ドル＝145.00-10円

・米原油先物は上昇（88.45、+0.69）

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

弱気材料

・NYダウは下落（29926.94、-346.93）

・ナスダック総合指数は下落（11073.31、-75.33）

・シカゴ日経先物は下落（27025、大阪比-265）

・SOX指数は下落（2508.84、-14.77）

・VIX指数は上昇（30.52、+1.97）

・米長期金利は上昇

・世界的なインフレ

・米国の金融引き締め継続

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・毎月勤労統計（8月）

・実質賃金総額（8月）

・家計調査（8月）

・貿易統計（9月上中旬）

・日銀営業毎旬報告（9月30日現在）

・景気動向指数（8月）

・コール市場残高（9月、日本銀行）

・キューブが新規上場

・安川電機＜6506＞など決算発表

・参院本会議

・スイス失業率（9月）

・独鉱工業生産指数（8月）

・ブラジル小売売上高（8月）

・ブラジル広義小売売上高（8月）

・米非農業部門雇用者数（9月）

・米失業率（9月）

・米平均時給（9月）

・カナダ失業率（9月）

・米卸売売上高（8月）

・露CPI（9月）

・米消費者信用残高（8月）

・中国外貨準備高（9月）

・欧州連合(EU)首脳非公式会議

・米ニューヨーク連銀総裁が質疑応答に参加

・ノーベル平和賞受賞者の発表

・中国株式市場は国慶節のため休場《ST》