関連記事
バードマン 急伸、「さわれるライブ 5D LIVE」の初のオンラインライブを12月に開催／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:15JST ＜7063＞ バードマン 2768 +447
急伸。ライブ配信技術とデジタルクリエイティブを掛け合わせた次世代型体験ライブ「さわれるライブ 5D LIVE」で、サービス発表後初のオンラインライブを12月に開催すると発表している。第1弾出演アーティストは人気シンガーソングライターの優里さんで決定。「さわれるライブ 5D LIVE」は、視聴者の演出参加やアイテム購入などの体験を通じ、ファンダムビジネスを後押しする可能性を持つとしている。《TY》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- サイエンスアーツ 急反発、PTT通信音声をテキスト化・翻訳する技術の特許を欧州で取得／新興市場スナップショット 10/ 6 12:52
- リプロセル 大幅に4日続伸、米カリフォルニア州再生医療機構への臨床用iPS細胞提供で基本合意／新興市場スナップショット 10/ 6 09:43
- スマレジ 大幅に反発、クラウドPOSレジの9月の登録店舗数が1271店増、前月から伸び拡大／新興市場スナップショット 10/ 6 09:30
- ウェルスナビ 大幅に5日ぶり反発、千葉銀行の顧客向けにロボアドバイザーの提供開始／新興市場スナップショット 10/ 6 09:19
- ヌーラボ ストップ高、プロジェクト管理ツール「Backlog」の利用料金引き上げ／新興市場スナップショット 10/ 5 13:51