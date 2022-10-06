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バードマン　急伸、「さわれるライブ 5D LIVE」の初のオンラインライブを12月に開催／新興市場スナップショット

2022年10月6日 13:15

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記事提供元：フィスコ

*13:15JST ＜7063＞ バードマン 2768 +447
急伸。ライブ配信技術とデジタルクリエイティブを掛け合わせた次世代型体験ライブ「さわれるライブ 5D LIVE」で、サービス発表後初のオンラインライブを12月に開催すると発表している。第1弾出演アーティストは人気シンガーソングライターの優里さんで決定。「さわれるライブ 5D LIVE」は、視聴者の演出参加やアイテム購入などの体験を通じ、ファンダムビジネスを後押しする可能性を持つとしている。《TY》

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