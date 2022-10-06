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10/6の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:20JST 10/6
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（27120.53、+128.32）
・1ドル＝144.60-70円
・SOX指数は上昇（2523.61、+23.50）
・VIX指数は低下（28.55、-0.52）
・米原油先物は上昇（87.76、+1.24）
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
弱気材料
・NYダウは下落（30273.87、-42.45）
・ナスダック総合指数は下落（11148.64、-27.77）
・シカゴ日経先物は下落（27020、大阪比-60）
・米長期金利は上昇
・世界的なインフレ
・米国の金融引き締め継続
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・対外対内証券投資（先週）
・地域経済報告（さくらリポート）（10月、日本銀行）
・日銀支店長会議、冒頭で黒田総裁が挨拶
・車名別新車販売（9月）
・FIXERが新規上場
・7&iHD＜3382＞など決算発表
・衆参両院で本会議
・豪貿易収支（8月）
・インドサービス業PMI（9月）
・インド総合PMI（9月）
・独製造業受注（8月）
・ユーロ圏小売売上高（8月）
・ブラジルFGVインフレ率（IGP-DI）（9月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・欧州中央銀行（ECB）議事要旨（9月会合）
・米シカゴ連銀総裁が質疑応答に参加
・米クック連邦準備制度理事会（FRB）理事がピーターソン国際経済研究所で講演
・米クリーブランド連銀総裁が講演
・ノーベル文学賞の受賞者発表
・中国株式市場は国慶節のため休場（7日まで、10日から取引再開）《ST》
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