*08:20JST 10/6

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（27120.53、+128.32）

・1ドル＝144.60-70円

・SOX指数は上昇（2523.61、+23.50）

・VIX指数は低下（28.55、-0.52）

・米原油先物は上昇（87.76、+1.24）

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

弱気材料

・NYダウは下落（30273.87、-42.45）

・ナスダック総合指数は下落（11148.64、-27.77）

・シカゴ日経先物は下落（27020、大阪比-60）

・米長期金利は上昇

・世界的なインフレ

・米国の金融引き締め継続

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・対外対内証券投資（先週）

・地域経済報告（さくらリポート）（10月、日本銀行）

・日銀支店長会議、冒頭で黒田総裁が挨拶

・車名別新車販売（9月）

・FIXERが新規上場

・7&iHD＜3382＞など決算発表

・衆参両院で本会議

・豪貿易収支（8月）

・インドサービス業PMI（9月）

・インド総合PMI（9月）

・独製造業受注（8月）

・ユーロ圏小売売上高（8月）

・ブラジルFGVインフレ率（IGP-DI）（9月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・欧州中央銀行（ECB）議事要旨（9月会合）

・米シカゴ連銀総裁が質疑応答に参加

・米クック連邦準備制度理事会（FRB）理事がピーターソン国際経済研究所で講演

・米クリーブランド連銀総裁が講演

・ノーベル文学賞の受賞者発表

・中国株式市場は国慶節のため休場（7日まで、10日から取引再開）《ST》