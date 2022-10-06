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今日の注目スケジュール：印サービス業PMI、ユーロ圏小売売上高、米新規失業保険申請件数など

2022年10月6日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：印サービス業PMI、ユーロ圏小売売上高、米新規失業保険申請件数など
＜国内＞
08:50　対外・対内証券投資(先週)


地域経済報告(さくらリポート)(10月、日本銀行)

日銀支店長会議で黒田総裁が挨拶

FIXERが東証グロースに新規上場(公開価格:1340円)


＜海外＞
09:30　豪・貿易収支(8月)　　87.33億豪ドル
14:00　印・サービス業PMI(9月)　　57.2
14:00　印・総合PMI(9月)　　58.2
15:00　独・製造業受注(8月)　-0.5％　-1.1％
18:00　欧・ユーロ圏小売売上高(8月)　　0.3％
20:00　ブ・FGVインフレ率(IGP-DI)(9月)　　-0.55％
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　19.3万件


欧・欧州中央銀行(ECB)議事要旨(9月会合)

米・シカゴ連銀総裁が質疑応答に参加

米・クック連邦準備制度理事会(FRB)理事がピーターソン国際経済研究所で講演

米・クリーブランド連銀総裁が講演


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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