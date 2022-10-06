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今日の注目スケジュール：印サービス業PMI、ユーロ圏小売売上高、米新規失業保険申請件数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：印サービス業PMI、ユーロ圏小売売上高、米新規失業保険申請件数など
＜国内＞
08:50 対外・対内証券投資(先週)
地域経済報告(さくらリポート)(10月、日本銀行)
日銀支店長会議で黒田総裁が挨拶
FIXERが東証グロースに新規上場(公開価格:1340円)
＜海外＞
09:30 豪・貿易収支(8月) 87.33億豪ドル
14:00 印・サービス業PMI(9月) 57.2
14:00 印・総合PMI(9月) 58.2
15:00 独・製造業受注(8月) -0.5％ -1.1％
18:00 欧・ユーロ圏小売売上高(8月) 0.3％
20:00 ブ・FGVインフレ率(IGP-DI)(9月) -0.55％
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 19.3万件
欧・欧州中央銀行(ECB)議事要旨(9月会合)
米・シカゴ連銀総裁が質疑応答に参加
米・クック連邦準備制度理事会(FRB)理事がピーターソン国際経済研究所で講演
米・クリーブランド連銀総裁が講演
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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