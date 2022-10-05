*15:37JST 東証業種別ランキング：精密機器が上昇率トップ

精密機器が上昇率トップ。そのほか繊維業、非鉄金属、保険業、機械なども上昇。一方、建設業が下落率トップ。そのほかパルプ・紙、食料品、陸運業、その他製品なども下落。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 精密機器 ／ 10,616.59 ／ 1.99

2. 繊維業 ／ 599.59 ／ 0.94

3. 非鉄金属 ／ 1,019.56 ／ 0.90

4. 保険業 ／ 1,293.6 ／ 0.77

5. 機械 ／ 2,136.89 ／ 0.74

6. 化学工業 ／ 2,016.97 ／ 0.73

7. 鉱業 ／ 425.96 ／ 0.72

8. 電気機器 ／ 3,169.43 ／ 0.70

9. 鉄鋼 ／ 466.89 ／ 0.52

10. 情報・通信業 ／ 4,815.34 ／ 0.46

11. ガラス・土石製品 ／ 1,106.69 ／ 0.33

12. サービス業 ／ 2,539.29 ／ 0.32

13. 証券業 ／ 353.94 ／ 0.28

14. 金属製品 ／ 1,167.43 ／ 0.27

15. 空運業 ／ 220.34 ／ 0.20

16. 小売業 ／ 1,385.89 ／ 0.20

17. 医薬品 ／ 3,394.41 ／ 0.18

18. 輸送用機器 ／ 3,262.15 ／ 0.14

19. 卸売業 ／ 2,140.62 ／ 0.08

20. 海運業 ／ 914.64 ／ 0.03

21. 不動産業 ／ 1,555.25 ／ 0.00

22. その他金融業 ／ 689.34 ／ -0.01

23. ゴム製品 ／ 3,425.9 ／ -0.05

24. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,134.56 ／ -0.09

25. 電力・ガス業 ／ 358.33 ／ -0.16

26. 銀行業 ／ 156.79 ／ -0.27

27. 石油・石炭製品 ／ 1,166.32 ／ -0.29

28. 水産・農林業 ／ 504.06 ／ -0.39

29. その他製品 ／ 3,793.01 ／ -0.48

30. 陸運業 ／ 1,946.83 ／ -0.50

31. 食料品 ／ 1,795.36 ／ -0.51

32. パルプ・紙 ／ 446.08 ／ -0.58

33. 建設業 ／ 1,152.53 ／ -0.61《FA》