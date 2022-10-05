*08:24JST 10/5

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（26992.21、+776.42）

・NYダウは上昇（30316.32、+825.43）

・ナスダック総合指数は上昇（11176.41、+360.97）

・シカゴ日経先物は上昇（27170、大阪比+260）

・SOX指数は上昇（2500.11、+106.80）

・VIX指数は低下（29.07、-1.03）

・米原油先物は上昇（86.52、+2.89）

・米長期金利は低下

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

弱気材料

・1ドル＝144.00-10円

・世界的なインフレ

・米国の金融引き締め継続

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・サービス業PMI（9月）

・総合PMI（9月）

・石油製品価格（3日）

・需給ギャップと潜在成長率（日本銀行）

・イオン＜8267＞など決算発表

・政府税制調査会

・衆院本会議

・ニュージーランド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表

・独貿易収支（8月）

・ユーロ圏サービス業PMI（9月）

・ユーロ圏総合PMI（9月）

・ブラジル鉱工業生産（8月）

・米ADP全米雇用報告（9月）

・米貿易収支（8月）

・カナダ貿易収支（8月）

・ブラジルサービス業PMI（9月）

・ブラジル総合PMI（9月）

・米ISM非製造業景況指数（9月）

・露GDP（4-6月）

・独15年債入札

・「OPECプラス」閣僚級会合

・米アトランタ連銀総裁が講演

・英トラス首相が保守党大会で演説

・ノーベル化学賞受賞者の発表

・中国とインドは休場《ST》