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10/5の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:24JST 10/5
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（26992.21、+776.42）
・NYダウは上昇（30316.32、+825.43）
・ナスダック総合指数は上昇（11176.41、+360.97）
・シカゴ日経先物は上昇（27170、大阪比+260）
・SOX指数は上昇（2500.11、+106.80）
・VIX指数は低下（29.07、-1.03）
・米原油先物は上昇（86.52、+2.89）
・米長期金利は低下
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
弱気材料
・1ドル＝144.00-10円
・世界的なインフレ
・米国の金融引き締め継続
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・サービス業PMI（9月）
・総合PMI（9月）
・石油製品価格（3日）
・需給ギャップと潜在成長率（日本銀行）
・イオン＜8267＞など決算発表
・政府税制調査会
・衆院本会議
・ニュージーランド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表
・独貿易収支（8月）
・ユーロ圏サービス業PMI（9月）
・ユーロ圏総合PMI（9月）
・ブラジル鉱工業生産（8月）
・米ADP全米雇用報告（9月）
・米貿易収支（8月）
・カナダ貿易収支（8月）
・ブラジルサービス業PMI（9月）
・ブラジル総合PMI（9月）
・米ISM非製造業景況指数（9月）
・露GDP（4-6月）
・独15年債入札
・「OPECプラス」閣僚級会合
・米アトランタ連銀総裁が講演
・英トラス首相が保守党大会で演説
・ノーベル化学賞受賞者の発表
・中国とインドは休場《ST》
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