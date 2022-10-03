*15:38JST 東証業種別ランキング：海運業が上昇率トップ

海運業が上昇率トップ。そのほか輸送用機器、鉱業、石油・石炭製品、ゴム製品なども上昇。一方、電力・ガス業が下落率トップ。そのほか小売業、水産・農林業、陸運業、食料品なども下落。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 海運業 ／ 908.59 ／ 4.94

2. 輸送用機器 ／ 3,169.7 ／ 3.11

3. 鉱業 ／ 402.94 ／ 2.85

4. 石油・石炭製品 ／ 1,123.25 ／ 2.24

5. ゴム製品 ／ 3,352.67 ／ 2.21

6. 金属製品 ／ 1,129.91 ／ 2.11

7. 機械 ／ 2,056.31 ／ 2.06

8. 電気機器 ／ 3,060.16 ／ 1.78

9. ガラス・土石製品 ／ 1,076.31 ／ 1.50

10. 精密機器 ／ 10,003.06 ／ 1.20

11. 卸売業 ／ 2,030.74 ／ 1.10

12. 化学工業 ／ 1,949.03 ／ 0.75

13. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,087.36 ／ 0.69

14. 鉄鋼 ／ 448.73 ／ 0.68

15. 非鉄金属 ／ 982.39 ／ 0.63

16. その他金融業 ／ 665.35 ／ 0.57

17. サービス業 ／ 2,448. ／ 0.47

18. 不動産業 ／ 1,500.79 ／ 0.45

19. 空運業 ／ 216.01 ／ 0.21

20. 繊維業 ／ 575.85 ／ 0.16

21. その他製品 ／ 3,679.92 ／ 0.09

22. 保険業 ／ 1,249.57 ／ -0.10

23. 医薬品 ／ 3,298.07 ／ -0.13

24. 建設業 ／ 1,121.13 ／ -0.17

25. 情報・通信業 ／ 4,624.94 ／ -0.42

26. 証券業 ／ 343.05 ／ -0.44

27. 銀行業 ／ 152.59 ／ -0.54

28. パルプ・紙 ／ 433.08 ／ -1.02

29. 食料品 ／ 1,758.67 ／ -1.14

30. 陸運業 ／ 1,907.45 ／ -1.41

31. 水産・農林業 ／ 492.3 ／ -1.67

32. 小売業 ／ 1,334.66 ／ -1.67

33. 電力・ガス業 ／ 347.04 ／ -2.66《FA》