*17:03JST 30日の日本国債市場概況：債券先物は148円30銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2022年12月限

寄付148円28銭 高値148円41銭 安値148円17銭 引け148円30銭

売買高総計16659枚

2年 440回 -0.055％

5年 153回 0.065％

10年 367回 0.240％

20年 181回 1.005％

債券先物12月限は、148円28銭で取引を開始。今夕発表となる日銀の10-12月期国債買入方針での増額期待から買いが先行したといわれ、148円41銭まで上げた。その後、根強い海外金利先高観からか売りがみられ、148円17銭まで下げたが、日経平均株価の大幅安継続もあり、買い戻されて引けた。現物債の取引では、2年債、5年債、10年債が買われ、20年債が売られた。

＜米国債概況＞

2年債は4.14％、10年債は3.71％、30年債は3.66％近辺で推移。

債券利回りは低下。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.13％、英国債は4.04％、オーストラリア10年債は3.88％、NZ10年債は4.28％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・17:30 英・8月住宅ローン承認件数（予想：6.20万件、7月：6.38万件）

・18:00 ユーロ圏・9月消費者物価指数速報値（前年比予想：+9.7％、8月：+9.1％）

・18:00 ユーロ圏・8月失業率（予想：6.6％、7月：6.6％）

・21:00 南ア・8月貿易収支（予想：+237億ランド、7月：+248億ランド）

・21:30 米・8月個人所得（前月比予想：+0.3％、7月：+0.2％）

・21:30 米・8月個人消費支出(PCE)（前月比予想：+0.2％、7月：+0.1％）

・21:30 米・8月コアPCE価格指数（前年比予想：+4.7％、7月：+4.6％）

・21:30 バーキン米リッチモンド連銀総裁講演（ヒスパニック系商工会議所）

・22:00 ブレイナード米FRB副議長開会あいさつ（NY連銀主催会議、金融安定化関連）

・22:45 米・9月シカゴ購買部協会景気指数（予想：51.8、8月：52.2）

・23:00 米・9月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値（予想：59.5、速報値：59.5）

・24:00 ボウマン米FRB理事オンライン討論会参加（大手銀行管理）

・01:30 バーキン米リッチモンド連銀総裁討論会参加（ジョージメイソン大学、インフレ関連）

・05:15 ウィリアムズNY連銀総裁閉会あいさつ（NY連銀主催会議）《KK》