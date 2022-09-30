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東証業種別ランキング：輸送用機器が下落率トップ
*15:37JST 東証業種別ランキング：輸送用機器が下落率トップ
輸送用機器が下落率トップ。そのほかゴム製品、電気機器、その他製品、機械なども下落。一方、不動産業が上昇率トップ。そのほかの上昇はなし。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 不動産業 ／ 1,494.1 ／ 0.21
2. 医薬品 ／ 3,302.26 ／ 0.00
3. 水産・農林業 ／ 500.64 ／ -0.08
4. 食料品 ／ 1,778.96 ／ -0.47
5. 鉱業 ／ 391.77 ／ -0.60
6. 建設業 ／ 1,123.08 ／ -0.90
7. 証券業 ／ 344.57 ／ -0.92
8. 小売業 ／ 1,357.29 ／ -0.94
9. 化学工業 ／ 1,934.51 ／ -1.01
10. 精密機器 ／ 9,884.07 ／ -1.08
11. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,073.01 ／ -1.12
12. 陸運業 ／ 1,934.76 ／ -1.15
13. 情報・通信業 ／ 4,644.62 ／ -1.17
14. サービス業 ／ 2,436.66 ／ -1.21
15. 保険業 ／ 1,250.77 ／ -1.39
16. 鉄鋼 ／ 445.69 ／ -1.39
17. 非鉄金属 ／ 976.28 ／ -1.40
18. パルプ・紙 ／ 437.56 ／ -1.65
19. 海運業 ／ 865.84 ／ -1.67
20. その他金融業 ／ 661.61 ／ -1.69
21. 空運業 ／ 215.56 ／ -1.69
22. 銀行業 ／ 153.42 ／ -1.76
23. 繊維業 ／ 574.93 ／ -1.80
24. 石油・石炭製品 ／ 1,098.59 ／ -1.80
25. 電力・ガス業 ／ 356.53 ／ -1.85
26. 金属製品 ／ 1,106.55 ／ -2.06
27. ガラス・土石製品 ／ 1,060.4 ／ -2.11
28. 卸売業 ／ 2,008.68 ／ -2.12
29. 機械 ／ 2,014.71 ／ -2.13
30. その他製品 ／ 3,676.58 ／ -2.39
31. 電気機器 ／ 3,006.61 ／ -2.71
32. ゴム製品 ／ 3,280.05 ／ -3.22
33. 輸送用機器 ／ 3,074.2 ／ -4.41《FA》
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