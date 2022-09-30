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プログリット 大幅安、上場初日は公開価格上回る初値も利益確定売り続く／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*12:56JST ＜9560＞ プログリット 765 -134
大幅安。上場初日の29日に公開価格（730円）を61.6％上回る1180円で初値を付けたが、同日に1182円まで小幅上昇した後は利益確定売りが続いている。プログリットは英語コーチングサービスなどを手掛けており、22年8月期の営業損益予想は2.90億円の黒字（前期実績は0.45億円の赤字）と好業績を見込んでいる。ただ、10月は新規株式公開（IPO）が相次ぐことから、投資資金を確保するための売りに押されているようだ。《ST》
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