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NY外為：ユーロ一段高、独インフレ率はユーロ導入後の高水準
記事提供元：フィスコ
*00:27JST NY外為：ユーロ一段高、独インフレ率はユーロ導入後の高水準
NY外為市場でユーロは一段高となった。ドイツの9月インフレ率が予想を上回ったほか、ポンドの買戻しに連れたユーロ買いが強まった。
ドイツの9月消費者物価指数総裁は前年比＋10.0％と、8月から伸びは予想以上に拡大しユーロ導入後最大を記録。
ユーロ・ドルは0.9680ドルから0.9790ドルまで上昇し23日来の高値を更新した。ユーロ・円は140円12銭から141円43銭まで上昇し英国政府が大型減税を発表した22日来の高値を更新。ユーロ・ポンドは0.8960ポンドから0.8840ポンドまで下落した。《KY》
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