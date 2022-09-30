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NY外為：ユーロ一段高、独インフレ率はユーロ導入後の高水準

2022年9月30日 00:27

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記事提供元：フィスコ

*00:27JST NY外為：ユーロ一段高、独インフレ率はユーロ導入後の高水準
NY外為市場でユーロは一段高となった。ドイツの9月インフレ率が予想を上回ったほか、ポンドの買戻しに連れたユーロ買いが強まった。

ドイツの9月消費者物価指数総裁は前年比＋10.0％と、8月から伸びは予想以上に拡大しユーロ導入後最大を記録。

ユーロ・ドルは0.9680ドルから0.9790ドルまで上昇し23日来の高値を更新した。ユーロ・円は140円12銭から141円43銭まで上昇し英国政府が大型減税を発表した22日来の高値を更新。ユーロ・ポンドは0.8960ポンドから0.8840ポンドまで下落した。《KY》

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