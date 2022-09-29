*02:39JST NY外為：ドル一段安、米国債相場が続伸、米7年債入札後

米財務省は360億ドル規模の7年債入札を実施した。結果で最高落札利回りは3.903％。テイルはマイナス0.5BP。6カ月入札平均は0。応札倍率は2.57倍と過去6回入札平均の2.55倍を上回り需要は強かった。外国中銀を含む間接入札者の落札比率は62.5％と、過去6回入札平均の68.7％を下回った。

まあまあな結果を受けて、米国債相場は続伸。10年債利回りは3.73％まで低下した。ドル売りにも拍車がかかり、ドル・円は143円91銭まで下落し、144円を割り込んだ。ユーロ・ドルは0.9746ドルまで反発。ポンド・ドルは1.0916ドルまで反発した。《KY》