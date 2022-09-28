*17:14JST 28日の日本国債市場概況：債券先物は147円98銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2022年12月限

寄付147円89銭 高値148円02銭 安値147円74銭 引け147円98銭

売買高総計16286枚

2年 440回 -0.045％

5年 153回 0.080％

10年 367回 0.245％

20年 181回 1.045％

債券先物12月限は、147円89銭で取引を開始。夜間取引での上昇を受けて買いが先行したもようだが、米10年債利回りが一時4.00％に上昇したことにともない売りが強まり、147円74銭まで下げた。その後、米金利上昇がやや弱まったほか、日経平均株価の大幅安継続を受けて買いが優勢になり、148円02銭まで上げた。現物債の取引では、2年債と20年債が売られ、5年債が買われ、10年債はもみ合った。

＜米国債概況＞

2年債は4.23％、10年債は3.96％、30年債は3.86％近辺で推移。

債券利回りはまちまち。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.25％、英国債は4.41％、オーストラリア10年債は4.09％、NZ10年債は4.31％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・21:30 米・8月卸売在庫速報値（前月比予想：+0.4％、7月：+0.6％）

・21:35 ボスティック米アトランタ連銀総裁質疑応答

・23:00 米・8月中古住宅販売成約指数（前月比予想：-1.5％、7月：-1.0％）

・23:10 ブラード米セントルイス連銀総裁あいさつ（セントルイス連銀主催地域金融機関会議）

・23:15 パウエル米FRB議長ビデオあいさつ（セントルイス連銀主催地域金融機関会議）

・24:00 ボウマン米FRB理事講演（セントルイス連銀主催地域金融機関会議）

・24:30 バーキン米リッチモンド連銀総裁講演

・02:00 米財務省・7年債入札

・03:00 エバンス米シカゴ連銀総裁討論会参加（経済・金融政策の見通し、ロンドン）《KK》