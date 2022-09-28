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前日に動いた銘柄 part2 AIメカテック、アースインフィニティ、eWeLLなど
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 AIメカテック、アースインフィニティ、eWeLLなど
銘柄名<コード>27日終値⇒前日比
日立金属＜5486＞ 2176 +5
ベイン連合が27日からTOBを開始へ。
AIメカテック＜6227＞ 1459 +300
JUKIと東京応化が主要株主に。
アースインフィニティ＜7692＞ 2649 +500
光通信大株主銘柄として月初から上昇が続く。
倉元製作所＜5216＞ 131 +16
フェローテックHD子会社との契約締結を発表。
太洋工業＜6663＞ 469 +80
リチウムイオン電池分野向けに新用途を開拓。
アルメディオ＜7859＞ 286 +17
ナノマテリアル事業のLineup更新を発表している。
クルーズ＜2138＞ 1217 +109
参画プロジェクト運営企業トークンの上場を引き続き材料視。
フジタコーポ＜3370＞ 339 -29
材料もないまま人気化してきた反動。
THEグローバル社＜3271＞ 214 -20
8月高値近辺では戻り売り圧力強まる。
GEI＜9212＞ 710 +30
NEDOの研究開発事業に採択、大型藻類で資源循環実現。
ユニポス＜6550＞ 174 +43
中外製薬が「Unipos」を導入、従業員8000人規模。
ハイブリッドテク＜4260＞ 1062 +150
ベトナムの国家サイバーセキュリティセンターと協力覚書。
アンジェス＜4563＞ 222 -12
新株予約権（第三者割当て）について発表。
DWTI＜4576＞ 238 -1
ライセンスアウト先が緑内障・高眼圧症治療剤「K-232」の国内製造販売承認取得。
ジェイック＜7073＞ 3085 +159
ポートと資本業務提携する他、キャンパスサポート社とアワード社を子会社化。
エフ・コード＜9211＞ 3400 +25
国内証券の新規カバレッジ観測。
プレイド＜4165＞ 603 -16
「KARTE」の Google Cloud Marketplace での提供開始を引き続き材料視か。
VALUENEX＜4422＞ 1460 -190
引き続きボラタイルな展開が続く。
eWeLL＜5038＞ 3465 +365
直近IPO、3000円付近からのリバウンドの動きに。《FA》
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