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前日に動いた銘柄 part1 しまむら、ANYCOLOR、ハピネットなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 しまむら、ANYCOLOR、ハピネットなど
銘柄名<コード>27日終値⇒前日比
トビラシステムズ＜4441＞ 966 +55
クラウドPBX「トビラフォン Cloud」で新機能「音声テキスト化」追加。
リード＜6982＞ 570 +28
電動キックボード用 「移動型ワイヤレス給電スタンド」の特許申請。
ラバブルマーケティング＜9254＞ 1470 +235
メタバース空間のマーケティングソリューションの実証実験・共同企画・開発。
モバイルファクトリー＜3912＞ 896 +23
NFT事業拡大に向けホットリンクと業務提携。
ジモティー＜7082＞ 1976 +73
茨城県下妻市とリユースに関する協定を締結。
ANYCOLOR＜5032＞ 10310 +700
コミック作品「Lie:verse Liars 偽想廻明」連載開始。
シンクロ・フード＜3963＞ 493 +41
高値接近で買い戻しなども優勢か。
ハピネット＜7552＞ 1735 +165
上半期業績上方修正で一転2ケタ営業増益に。
gumi＜3903＞ 998 +69
投資先企業のトークンが暗号資産取引所に上場。
タムラ製作所＜6768＞ 686 +43
想定以上の大幅上方修正を好感。
北の達人＜2930＞ 261 +15
新規材料ないが25日線までの下落で調整一巡感も。
インフォマート＜2492＞ 423 +25
「Amazon ビジネス」とのシステム連携を発表。
広済堂HD＜7868＞ 1321 +79
国葬関連として物色との見方も。
鎌倉新書＜6184＞ 930 +51
前日には終活相談窓口を初出店などとも伝わっている。
オイシックス・ラ・大地＜3182＞ 1741 +75
新興市場も反発でリバウンド期待。
日立造船＜7004＞ 860 +32
船用原動機事業を分社化して今治造船が出資へ。
しまむら＜8227＞ 12380 +450
9月既存店マイナス転落もあく抜け材料に。
FPG＜7148＞ 1246 -33
9月末権利落ち控えて手仕舞い売りが先行か。
富士石油＜5017＞ 293 -7
NY原油安を売り材料視。《FA》
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