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出来高変化率ランキング（14時台）～データHR、REITETFがランクイン
*14:47JST 出来高変化率ランキング（14時台）～データHR、REITETFがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [9月27日 14:31 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜1597＞ MXSJリート 165290 5884 2709.14% -1.11%
＜2138＞ クルーズ 9401900 1048020 797.11% 10.92%
＜2624＞ iFE225 31286 5907.2 429.62% 0.38%
＜4165＞ プレイド 37109400 7724200 380.43% -3.23%
＜3660＞ アイスタイル 17005200 4285200 296.84% -7.44%
＜6768＞ タムラ製 3013300 762100 295.39% 7%
＜2667＞ イメージワン 1014700 269420 276.62% 5.33%
＜6565＞ ABホテル 89900 26140 243.92% 6.94%
＜3995＞ SKIYAKI 487100 181600 168.23% -4.57%
＜4563＞ アンジェス 3227400 1225720 163.31% -5.98%
＜7692＞ Eインフィニティ 181500 69440 161.38% 23.27%
＜7082＞ ジモティー 136700 54520 150.73% 4.05%
＜3221＞ ヨシックス 116700 47220 147.14% -2.39%
＜4263＞ サスメド 237300 96140 146.83% -5.47%
＜3333＞ あさひ 134900 55480 143.15% 1.93%
＜1743＞ コーアツ工業 11300 4720 139.41% 4.72%
＜5334＞ 日特殊陶 3061000 1301760 135.14% 1.95%
＜4116＞ 大日精化 84900 36860 130.33% -1.57%
＜7868＞ 広済堂HD 559200 248240 125.27% 5.72%
＜3688＞ カルタHD 94100 43000 118.84% 2.35%
<2813> 和弘食品 51100 23420 118.19% -4.44%
<7375> リファインバスG 144900 66780 116.98% 8.63%
<6184> 鎌倉新書 1518900 703480 115.91% 5.35%
<3628>* データHR 22200 10520 111.03% 9.25%
<9699> 西尾レント 59200 28440 108.16% -0.21%
<1343>* REITETF 480420 234032 105.28% -0.94%
<8699> HSHD 84100 42520 97.79% 1.33%
<6881> キョウデン 255400 129760 96.82% 0.37%
<2986> LAHD 83300 42780 94.72% -1.07%
<6030> アドベンチャー 177100 91040 94.53% 8.31%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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