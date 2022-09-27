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出来高変化率ランキング（14時台）～データHR、REITETFがランクイン

2022年9月27日 14:47

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記事提供元：フィスコ

*14:47JST 出来高変化率ランキング（14時台）～データHR、REITETFがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [9月27日　14:31　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜1597＞ MXSJリート　　 　165290 　5884　 2709.14% -1.11%
＜2138＞ クルーズ　　　　　 　9401900 　1048020　 797.11% 10.92%
＜2624＞ iFE225　　　 　31286 　5907.2　 429.62% 0.38%
＜4165＞ プレイド　　　　　 　37109400 　7724200　 380.43% -3.23%
＜3660＞ アイスタイル　　　 　17005200 　4285200　 296.84% -7.44%
＜6768＞ タムラ製　　　　　 　3013300 　762100　 295.39% 7%
＜2667＞ イメージワン　　　 　1014700 　269420　 276.62% 5.33%
＜6565＞ ABホテル　　　　 　89900 　26140　 243.92% 6.94%
＜3995＞ SKIYAKI　　 　487100 　181600　 168.23% -4.57%
＜4563＞ アンジェス　　　　 　3227400 　1225720　 163.31% -5.98%
＜7692＞ Eインフィニティ　 　181500 　69440　 161.38% 23.27%
＜7082＞ ジモティー　　　　 　136700 　54520　 150.73% 4.05%
＜3221＞ ヨシックス　　　　 　116700 　47220　 147.14% -2.39%
＜4263＞ サスメド　　　　　 　237300 　96140　 146.83% -5.47%
＜3333＞ あさひ　　　　　　 　134900 　55480　 143.15% 1.93%
＜1743＞ コーアツ工業　　　 　11300 　4720　 139.41% 4.72%
＜5334＞ 日特殊陶　　　　　 　3061000 　1301760　 135.14% 1.95%
＜4116＞ 大日精化　　　　　 　84900 　36860　 130.33% -1.57%
＜7868＞ 広済堂HD　　　　 　559200 　248240　 125.27% 5.72%
＜3688＞ カルタHD　　　　 　94100 　43000　 118.84% 2.35%
<2813> 和弘食品　　　　　 　51100 　23420　 118.19% -4.44%
<7375> リファインバスG　 　144900 　66780　 116.98% 8.63%
<6184> 鎌倉新書　　　　　 　1518900 　703480　 115.91% 5.35%
<3628>* データHR　　　　 　22200 　10520　 111.03% 9.25%
<9699> 西尾レント　　　　 　59200 　28440　 108.16% -0.21%
<1343>* REITETF　　 　480420 　234032　 105.28% -0.94%
<8699> HSHD　　　　　 　84100 　42520　 97.79% 1.33%
<6881> キョウデン　　　　 　255400 　129760　 96.82% 0.37%
<2986> LAHD　　　　　 　83300 　42780　 94.72% -1.07%
<6030> アドベンチャー　　 　177100 　91040　 94.53% 8.31%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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