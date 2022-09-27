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ハイブリッドテク　ストップ高で上場来高値、ベトナムの国家サイバーセキュリティセンターと協力覚書／新興市場スナップショット

2022年9月27日 09:43

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記事提供元：フィスコ

*09:43JST ＜4260＞ ハイブリッドテク 1062 +150
ストップ高で上場来高値を更新。ベトナムの国家サイバーセキュリティセンターと協力覚書を締結したと発表している。ハイブリッドテクノロジーズは日本のサイバーセキュリティの需要に応えるため、ベトナム人材を活用したハイブリッド開発を行っている。今回の締結により、双方がサイバーセキュリティに関する採用や教育の支援などで協力することが可能になったとしている。《ST》

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