*07:34JST NY金：続落で1633.40ドル、ドル高や米長期金利上昇を意識した売りが強まる

NY金先物12月限は続落（COMEX金12月限終値：1633.40 ↓22.20）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比-22.20ドル（-1.34％）の1633.40ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは1627.70ドル-1657.20ドル。米長期金利の上昇やドル高を意識した売りが観測された。通常取引終了後の時間外取引で1627.70ドルまで一段安となっている。《FA》