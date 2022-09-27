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NY金：続落で1633.40ドル、ドル高や米長期金利上昇を意識した売りが強まる

2022年9月27日 07:34

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記事提供元：フィスコ

*07:34JST NY金：続落で1633.40ドル、ドル高や米長期金利上昇を意識した売りが強まる
NY金先物12月限は続落（COMEX金12月限終値：1633.40　↓22.20）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比-22.20ドル（-1.34％）の1633.40ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは1627.70ドル-1657.20ドル。米長期金利の上昇やドル高を意識した売りが観測された。通常取引終了後の時間外取引で1627.70ドルまで一段安となっている。《FA》

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