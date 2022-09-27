関連記事
NY金：続落で1633.40ドル、ドル高や米長期金利上昇を意識した売りが強まる
記事提供元：フィスコ
*07:34JST NY金：続落で1633.40ドル、ドル高や米長期金利上昇を意識した売りが強まる
NY金先物12月限は続落（COMEX金12月限終値：1633.40 ↓22.20）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比-22.20ドル（-1.34％）の1633.40ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは1627.70ドル-1657.20ドル。米長期金利の上昇やドル高を意識した売りが観測された。通常取引終了後の時間外取引で1627.70ドルまで一段安となっている。《FA》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- NY金：反落、ドル高を意識した売りが強まる 9/24 06:39
- NY金：小幅高で1675.70ドル、米FOMC結果判明後に一段高となる場面も 9/22 07:30
- NY金：小幅続落で1671.10ドル、株安を意識して上げ渋る 9/21 07:32
- NY金：小幅安で1678.20ドル、ポジション調整的な売りが入る 9/20 07:30
- NY金：小幅高、長期金利の伸び悩みを意識した買いが入る 9/17 07:01