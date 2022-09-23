関連記事
【市場反応】ユーロ圏9月消費者信頼感指数速報値は過去最低、ユーロ売り加速
記事提供元：フィスコ
*00:19JST 【市場反応】ユーロ圏9月消費者信頼感指数速報値は過去最低、ユーロ売り加速
ユーロ圏9月消費者信頼感指数速報値は-28.8と、8月-25.0から予想以上に悪化し少なくとも1985年以降で最低となった。燃料危機が消費者マインドに影響したと見られる。
低調な結果を受けユーロ売りが加速。ユーロ・ドルは0.9888ドルから0.9813ドルまで下落した。ユーロ・円は138円71銭まで下落し5日来の安値を更新。ユーロ・ポンドは0.8750ポンドから0.8710ポンドまで下落した。
【経済指標】
・ ユーロ圏・9月消費者信頼感指数速報値：-28.8（予想：-25.5、8月：-25.0←-24.9）《KY》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 【市場反応】米8月景気先行指数、6カ月連続マイナスでドル買い後退 9/22 23:35
- NY外為：ドル・円141円台回復、ドル買い再開、10年債利回り3.61％へ急伸 9/22 22:16
- 【市場反応】米先週分新規失業保険申請件数は予想下回る、ドル買い限定的 9/22 21:56
- 日経平均テクニカル:続落、一目均衡表は三役逆転 9/22 18:15
- 欧米為替見通し:ドル・円は上げ渋りか、ドル高・円安進行も政府・日銀のけん制に警戒 9/22 17:25