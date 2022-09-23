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【市場反応】ユーロ圏9月消費者信頼感指数速報値は過去最低、ユーロ売り加速

2022年9月23日 00:19

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記事提供元：フィスコ

*00:19JST 【市場反応】ユーロ圏9月消費者信頼感指数速報値は過去最低、ユーロ売り加速
ユーロ圏9月消費者信頼感指数速報値は-28.8と、8月-25.0から予想以上に悪化し少なくとも1985年以降で最低となった。燃料危機が消費者マインドに影響したと見られる。

低調な結果を受けユーロ売りが加速。ユーロ・ドルは0.9888ドルから0.9813ドルまで下落した。ユーロ・円は138円71銭まで下落し5日来の安値を更新。ユーロ・ポンドは0.8750ポンドから0.8710ポンドまで下落した。

【経済指標】
・ ユーロ圏・9月消費者信頼感指数速報値：-28.8（予想：-25.5、8月：-25.0←-24.9）《KY》

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