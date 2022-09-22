*14:49JST 出来高変化率ランキング（14時台）～野村SPH有、TORICOがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する

ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [9月22日 14:31 現在]

（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜1487＞ 上米債HE 167332 4128.8 3952.80% -0.07%

＜4575＞ CANBAS 8301700 674900 1130.06% 20.72%

＜5986＞ モリテック 14613800 1970500 641.63% 10.69%

＜2562＞ 上場ダウH 201720 27652 629.50% -2.11%

＜9227＞ マイクロ波化学 3305600 542420 509.42% 4.45%

＜3271＞ グロバル社 1677400 301440 456.46% 10%

＜6619＞ WSCOPE 100932400 18374140 449.32% -2.91%

＜1345＞ 上場Jリート 101000 21260 375.07% 0.25%

＜2511＞ 野村外国債券 214140 45130 374.50% 0.05%

＜4422＞ VALUENEX 1378400 291340 373.12% 6.32%

＜5195＞ バンドー化 266700 60380 341.70% 2.61%

＜2840＞ iFEナ100無 41337 9422.2 338.72% -1.87%

＜2634＞* 野村SPH有 343510 87550 292.36% -2.28%

＜1954＞ 日工営 75900 21440 254.01% 1.77%

＜2138＞ クルーズ 1870300 551220 239.30% 12.17%

＜4274＞ 細谷火工 332700 109280 204.45% 6.06%

＜2510＞ 野村国内債券 315570 110522 185.53% 0.32%

＜6175＞ ネットマーケ 243600 91300 166.81% -0.22%

＜7138＞* TORICO 128700 48880 163.30% 8.93%

＜3593＞ ホギメディ 157000 61000 157.38% 1.18%

<5699> イボキン 20300 7900 156.96% -0.67%

<2633> 野村SPH無 62720 24554 155.44% -1.62%

<1571> 日経インバ 2457822 964274.2 154.89% 0.61%

<1476> iSJリート 88493 35038.6 152.56% 0.05%

<1489> 高配当50 8136 3277.6 148.23% -0.46%

<7031> インバウンド 94300 38000 148.16% -7.5%

<2841> iFEナ100有 35901 14816.8 142.30% -2.6%

<6946> 日アビオ 44700 18620 140.06% 0.53%

<6524> 湖北工業 201600 84900 137.46% -4.14%

<8746> 第一商品 1312200 554860 136.49% 1.48%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》