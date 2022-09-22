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出来高変化率ランキング（14時台）～野村SPH有、TORICOがランクイン

2022年9月22日 14:49

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記事提供元：フィスコ

*14:49JST 出来高変化率ランキング（14時台）～野村SPH有、TORICOがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [9月22日　14:31　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜1487＞ 上米債HE　　　　 　167332 　4128.8　 3952.80% -0.07%
＜4575＞ CANBAS　　　 　8301700 　674900　 1130.06% 20.72%
＜5986＞ モリテック　　　　 　14613800 　1970500　 641.63% 10.69%
＜2562＞ 上場ダウH　　　　 　201720 　27652　 629.50% -2.11%
＜9227＞ マイクロ波化学　　 　3305600 　542420　 509.42% 4.45%
＜3271＞ グロバル社　　　　 　1677400 　301440　 456.46% 10%
＜6619＞ WSCOPE　　　 　100932400 　18374140　 449.32% -2.91%
＜1345＞ 上場Jリート　　　 　101000 　21260　 375.07% 0.25%
＜2511＞ 野村外国債券　　　 　214140 　45130　 374.50% 0.05%
＜4422＞ VALUENEX　 　1378400 　291340　 373.12% 6.32%
＜5195＞ バンドー化　　　　 　266700 　60380　 341.70% 2.61%
＜2840＞ iFEナ100無　 　41337 　9422.2　 338.72% -1.87%
＜2634＞* 野村SPH有　　　 　343510 　87550　 292.36% -2.28%
＜1954＞ 日工営　　　　　　 　75900 　21440　 254.01% 1.77%
＜2138＞ クルーズ　　　　　 　1870300 　551220　 239.30% 12.17%
＜4274＞ 細谷火工　　　　　 　332700 　109280　 204.45% 6.06%
＜2510＞ 野村国内債券　　　 　315570 　110522　 185.53% 0.32%
＜6175＞ ネットマーケ　　　 　243600 　91300　 166.81% -0.22%
＜7138＞* TORICO　　　 　128700 　48880　 163.30% 8.93%
＜3593＞ ホギメディ　　　　 　157000 　61000　 157.38% 1.18%
<5699> イボキン　　　　　 　20300 　7900　 156.96% -0.67%
<2633> 野村SPH無　　　 　62720 　24554　 155.44% -1.62%
<1571> 日経インバ　　　　 　2457822 　964274.2　 154.89% 0.61%
<1476> iSJリート　　　 　88493 　35038.6　 152.56% 0.05%
<1489> 高配当50　　　　 　8136 　3277.6　 148.23% -0.46%
<7031> インバウンド　　　 　94300 　38000　 148.16% -7.5%
<2841> iFEナ100有　 　35901 　14816.8　 142.30% -2.6%
<6946> 日アビオ　　　　　 　44700 　18620　 140.06% 0.53%
<6524> 湖北工業　　　　　 　201600 　84900　 137.46% -4.14%
<8746> 第一商品　　　　　 　1312200 　554860　 136.49% 1.48%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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