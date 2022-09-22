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グッドパッチ 上場来安値、22年8月期の営業利益予想を下方修正、M＆A費用など計上／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*10:01JST ＜7351＞ グッドパッチ 793 -30
上場来安値。22年8月期の営業利益予想を従来の5.18億円から3.81億円（前期実績4.06億円）に下方修正している。M＆Aに係る費用を販管費として計上したほか、デザインパートナー事業でドイツ子会社が赤字になる見込みとなったため。また、投資有価証券評価損として特別損失1.18億円を計上し、純利益予想を従来の3.75億円から1.26億円（同3.27億円）に引き下げた。《ST》
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