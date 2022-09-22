*07:30JST NY金：小幅高で1675.70ドル、米FOMC結果判明後に一段高となる場面も

NY金先物12月限は小幅高（COMEX金12月限終値：1675.70 ↑4.60）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比+4.60ドルの1675.70ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは1661.30ドル-1696.90ドル。米連邦公開市場委員会（FOMC）会合の結果判明後に1661.30ドルまで下げたが、米長期金利の低下を受けて1696.90ドルまで買われる場面があった。ただ、米金利見通しは引き続き不透明であり、通常取引終了後の時間外取引では主に1690ドルを下回る水準で推移した。《FA》