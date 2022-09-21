*15:38JST 東証業種別ランキング：輸送用機器が下落率トップ

輸送用機器が下落率トップ。そのほかガラス・土石製品、空運業、医薬品、卸売業なども下落。一方、海運業が上昇率トップ。そのほか保険業、石油・石炭製品、鉄鋼も上昇。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 海運業 ／ 1,111.43 ／ 1.52

2. 保険業 ／ 1,333.97 ／ 0.65

3. 石油・石炭製品 ／ 1,197.17 ／ 0.29

4. 鉄鋼 ／ 484.76 ／ 0.06

5. 鉱業 ／ 432.57 ／ -0.03

6. 水産・農林業 ／ 501.72 ／ -0.04

7. パルプ・紙 ／ 442.86 ／ -0.34

8. 銀行業 ／ 164.75 ／ -0.34

9. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,184.73 ／ -0.38

10. 繊維業 ／ 606.26 ／ -0.39

11. 不動産業 ／ 1,562.85 ／ -0.68

12. 小売業 ／ 1,377.33 ／ -0.83

13. 非鉄金属 ／ 1,042.97 ／ -0.83

14. その他金融業 ／ 705.9 ／ -1.06

15. 食料品 ／ 1,773.66 ／ -1.07

16. 化学工業 ／ 2,017.75 ／ -1.09

17. 情報・通信業 ／ 4,764.38 ／ -1.21

18. その他製品 ／ 3,806.95 ／ -1.32

19. 建設業 ／ 1,167.69 ／ -1.35

20. 証券業 ／ 359.76 ／ -1.46

21. 精密機器 ／ 10,236.74 ／ -1.53

22. サービス業 ／ 2,501.32 ／ -1.54

23. ゴム製品 ／ 3,500.55 ／ -1.64

24. 電気機器 ／ 3,228.34 ／ -1.66

25. 金属製品 ／ 1,166.02 ／ -1.67

26. 陸運業 ／ 1,939.66 ／ -1.71

27. 機械 ／ 2,118.69 ／ -1.71

28. 電力・ガス業 ／ 370.76 ／ -1.72

29. 卸売業 ／ 2,121.46 ／ -1.75

30. 医薬品 ／ 3,233.88 ／ -1.89

31. 空運業 ／ 218.8 ／ -1.90

32. ガラス・土石製品 ／ 1,111.18 ／ -2.21

33. 輸送用機器 ／ 3,331.24 ／ -2.28《FA》