ループウィラーのグラフペーパー別注スウェットウェア、ビッグシルエットで引き立つドレープ感

ループウィラー(LOOPWHEELER)のグラフペーパー(Graphpaper)別注スウェットアイテムが、2022年9月17日(土)、グラフペーパー青山店・仙台店・京都店ほかにて発売される。

■ビッグシルエットのスウェットアイテム

グラフペーパーによるループウィラーの別注では、柔らかくもっちりとしたスウェット素材を用いて、大胆なビッグシルエットに仕上げたアイテムを展開。アームホールや身幅に余裕を持たせ、ループウィラーの素材ならではのしなやかさとドレープ感を引き立てた。

ラインナップするのは、クルーネックやハイネックのスウェット、プルオーバーのパーカー、そしてパンツなど。

カラーは、グラフペーパーの2022年秋冬のテーマを反映。アメリカの画家ジョージア・オキーフが晩年を過ごした、ニューメキシコにあるゴーストランチとアビキューの2つの家を着想源に、その外壁や庭に植えられたハーブをイメージしたブリックカラーやグリーンなどで展開する。

■詳細

ループウィラー フォー グラフペーパー

発売日:2022年9月17日(土)

取扱店舗:グラフペーパー青山店・仙台店・京都店、全国のグラフペーパー取扱店舗

展開アイテム:

・LOOPWHEELER for Graphpaper Raglan Sweat 26,400円

・LOOPWHEELER for Graphpaper High Neck Sweat 27,500円

・LOOPWHEELER for Graphpaper Sweat Parka 28,600円

・LOOPWHEELER for Graphpaper Sweat Pants 29,700円

・LOOPWHEELER for Graphpaper Classic Crew Neck Sweat 29,700円

・LOOPWHEELER for Graphpaper Classic Sweat Parka 35,200円

【問い合わせ先】

グラフペーパー青山店

TEL:03-6418-9402