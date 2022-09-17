*03:01JST NY外為：ドル底堅い、9月FOMCでの0.75％利上げは確実、1％利上げ観測後退

NY外為市場でドルは底堅く推移した。米9月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値を受け9月連邦公開市場委員会（FOMC）での1％利上げ観測は後退したが0.75％利上げは確実。ドル・円は143円、ユーロ・ドルは1.000ドルをそれぞれ挟んだもみ合いが続いた。ポンド・ドルは1.1395-00ドルで伸び悩んだ。《KY》