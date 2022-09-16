関連記事
東証業種別ランキング：海運業が下落率トップ
*15:37JST 東証業種別ランキング：海運業が下落率トップ
海運業が下落率トップ。そのほか鉱業、電気機器、その他製品、機械なども下落。一方、銀行業が上昇率トップ。そのほか電力・ガス業、保険業、不動産業、パルプ・紙なども上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 銀行業 ／ 164.58 ／ 1.54
2. 電力・ガス業 ／ 376.77 ／ 1.23
3. 保険業 ／ 1,317.98 ／ 1.01
4. 不動産業 ／ 1,589.84 ／ 0.68
5. パルプ・紙 ／ 443.58 ／ 0.56
6. 建設業 ／ 1,179.1 ／ 0.49
7. その他金融業 ／ 713.35 ／ 0.34
8. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,188.86 ／ 0.32
9. 小売業 ／ 1,383.14 ／ 0.25
10. 陸運業 ／ 1,978.27 ／ 0.01
11. 食料品 ／ 1,770. ／ -0.07
12. 医薬品 ／ 3,310.92 ／ -0.10
13. 証券業 ／ 364.97 ／ -0.14
14. ガラス・土石製品 ／ 1,126.19 ／ -0.18
15. 石油・石炭製品 ／ 1,194.86 ／ -0.54
16. 水産・農林業 ／ 498.62 ／ -0.67
17. 卸売業 ／ 2,138.01 ／ -0.70
18. 輸送用機器 ／ 3,377.33 ／ -0.71
19. サービス業 ／ 2,538.69 ／ -0.75
20. 金属製品 ／ 1,178.98 ／ -0.77
21. 繊維業 ／ 602.97 ／ -0.80
22. 精密機器 ／ 10,482.99 ／ -0.81
23. 鉄鋼 ／ 478.98 ／ -0.84
24. 空運業 ／ 221.94 ／ -0.86
25. 情報・通信業 ／ 4,780.61 ／ -0.90
26. 非鉄金属 ／ 1,042.07 ／ -1.00
27. ゴム製品 ／ 3,512.1 ／ -1.08
28. 化学工業 ／ 2,034.53 ／ -1.09
29. 機械 ／ 2,148.03 ／ -1.22
30. その他製品 ／ 3,825.57 ／ -1.32
31. 電気機器 ／ 3,261.17 ／ -1.68
32. 鉱業 ／ 432.95 ／ -1.95
33. 海運業 ／ 1,114.5 ／ -3.02《FA》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 日経平均は反落、金利上昇や景気後退懸念で手仕舞い売り膨らむ 9/16 15:36
- Eワラント：売れ筋・値上がりランキング（大引け） 9/16 15:06
- 日経平均大引け：前日比308.26円安の27567.65円 9/16 15:01
- 日経平均は300円安、米経済指標や来週の金融イベントなどに関心 9/16 14:46
- 日経平均VIは上昇、株価下落で警戒感広がる 9/16 14:10