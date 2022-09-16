*15:37JST 東証業種別ランキング：海運業が下落率トップ

海運業が下落率トップ。そのほか鉱業、電気機器、その他製品、機械なども下落。一方、銀行業が上昇率トップ。そのほか電力・ガス業、保険業、不動産業、パルプ・紙なども上昇。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 銀行業 ／ 164.58 ／ 1.54

2. 電力・ガス業 ／ 376.77 ／ 1.23

3. 保険業 ／ 1,317.98 ／ 1.01

4. 不動産業 ／ 1,589.84 ／ 0.68

5. パルプ・紙 ／ 443.58 ／ 0.56

6. 建設業 ／ 1,179.1 ／ 0.49

7. その他金融業 ／ 713.35 ／ 0.34

8. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,188.86 ／ 0.32

9. 小売業 ／ 1,383.14 ／ 0.25

10. 陸運業 ／ 1,978.27 ／ 0.01

11. 食料品 ／ 1,770. ／ -0.07

12. 医薬品 ／ 3,310.92 ／ -0.10

13. 証券業 ／ 364.97 ／ -0.14

14. ガラス・土石製品 ／ 1,126.19 ／ -0.18

15. 石油・石炭製品 ／ 1,194.86 ／ -0.54

16. 水産・農林業 ／ 498.62 ／ -0.67

17. 卸売業 ／ 2,138.01 ／ -0.70

18. 輸送用機器 ／ 3,377.33 ／ -0.71

19. サービス業 ／ 2,538.69 ／ -0.75

20. 金属製品 ／ 1,178.98 ／ -0.77

21. 繊維業 ／ 602.97 ／ -0.80

22. 精密機器 ／ 10,482.99 ／ -0.81

23. 鉄鋼 ／ 478.98 ／ -0.84

24. 空運業 ／ 221.94 ／ -0.86

25. 情報・通信業 ／ 4,780.61 ／ -0.90

26. 非鉄金属 ／ 1,042.07 ／ -1.00

27. ゴム製品 ／ 3,512.1 ／ -1.08

28. 化学工業 ／ 2,034.53 ／ -1.09

29. 機械 ／ 2,148.03 ／ -1.22

30. その他製品 ／ 3,825.57 ／ -1.32

31. 電気機器 ／ 3,261.17 ／ -1.68

32. 鉱業 ／ 432.95 ／ -1.95

33. 海運業 ／ 1,114.5 ／ -3.02《FA》