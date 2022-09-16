エスユーエス　大幅に反発、22年9月期の期末配当予想を増額修正、特別配当含む15円に／新興市場スナップショット

*10:14JST ＜6554＞ エスユーエス 899 +65

大幅に反発。22年9月期の期末配当を従来予想の10.00円から15.00円（特別配当5.00円含む。前期末実績7.00円）に増額修正している。安定的な株主還元を実施する基本方針と財政状態などを総合的に勘案した結果、特別配当として5.00円を加えることとした。エスユーエスの通期業績予想は、純利益が前期比5.4％減の4.23億円、1株当たり純利益は48.08円となっている。《ST》