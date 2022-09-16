銀リンク債を対象とするプット型eワラントが前日比2倍の大幅上昇（16日10:00時点のeワラント取引動向）

記事提供元： フィスコ *10:12JST 銀リンク債を対象とするプット型eワラントが前日比2倍の大幅上昇（16日10:00時点のeワラント取引動向）

新規買いは原資産の株価下落が目立つユニ・チャーム＜8113＞プット111回 10月 4,200円を順張り、信越化学工業＜4063＞コール227回 10月 17,000円を逆張りで買う動きなどが見られる。 手仕舞い売りとしては三菱重工業＜7011＞コール196回 10月 5,000円、米ドルリンク債コール1377回 10月 140円などが見られる。 上昇率上位は銀リンク債プット122回 10月 16米ドル（前日比2倍）、IHI＜7013＞プット69回 10月 3,000円（+23.4%）、IHI プット70回 10月 3,550円（+22.2%）、三菱重工業 プット177回 10月 4,250円（+20.0%）、ソフトバンク＜9434＞プット75回 10月 1,050円（+20.0%）などとなっている。 （カイカ証券）《FA》