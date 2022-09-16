*08:23JST 9/16

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（27875.91、+57.29）

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

弱気材料

・NYダウは下落（30961.82、-173.27）

・ナスダック総合指数は下落（11552.36、-167.32）

・シカゴ日経先物は下落（27480、大阪比-200）

・1ドル＝143.40-50円

・SOX指数は下落（2549.54、-41.97）

・VIX指数は上昇（26.27、+0.11）

・米原油先物は下落（85.10、-3.38）

・米長期金利は上昇

・世界的なインフレ

・米国の急速な金融引き締め懸念

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・「会社四季報」（秋号）発売

・日本商工会議所創立100周年記念式典

・eWeLLが新規上場

・中国新築住宅価格（8月）

・中国住宅販売（8月）

・中国鉱工業生産指数（8月）

・中国小売売上高（8月）

・中国不動産投資（8月）

・中国固定資産投資（都市部）（8月）

・中国調査失業率（8月）

・上海協力機構（SCO）首脳会議

・英小売売上高指数（8月）

・ユーロ圏新車販売台数（8月）

・ユーロ圏CPI（8月）

・ロシア中央銀行が政策金利発表

・ブラジルFGV消費者物価指数（IPC-S）（9月15日まで1カ月間）

・ブラジルFGVインフレ率（IGP-10）（9月）

・米ミシガン大学消費者信頼感指数速報（9月）

・米対米証券投資収支（ネット長期TICフロー）（7月）

・エストニア・北大西洋条約機構（NATO）会合（18日まで）

・米アップルが「iPhone（アイフォーン）14」一部モデル発売

・マレーシアとメキシコは休場《ST》