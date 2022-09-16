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9/16の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:23JST 9/16
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（27875.91、+57.29）
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
弱気材料
・NYダウは下落（30961.82、-173.27）
・ナスダック総合指数は下落（11552.36、-167.32）
・シカゴ日経先物は下落（27480、大阪比-200）
・1ドル＝143.40-50円
・SOX指数は下落（2549.54、-41.97）
・VIX指数は上昇（26.27、+0.11）
・米原油先物は下落（85.10、-3.38）
・米長期金利は上昇
・世界的なインフレ
・米国の急速な金融引き締め懸念
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・「会社四季報」（秋号）発売
・日本商工会議所創立100周年記念式典
・eWeLLが新規上場
・中国新築住宅価格（8月）
・中国住宅販売（8月）
・中国鉱工業生産指数（8月）
・中国小売売上高（8月）
・中国不動産投資（8月）
・中国固定資産投資（都市部）（8月）
・中国調査失業率（8月）
・上海協力機構（SCO）首脳会議
・英小売売上高指数（8月）
・ユーロ圏新車販売台数（8月）
・ユーロ圏CPI（8月）
・ロシア中央銀行が政策金利発表
・ブラジルFGV消費者物価指数（IPC-S）（9月15日まで1カ月間）
・ブラジルFGVインフレ率（IGP-10）（9月）
・米ミシガン大学消費者信頼感指数速報（9月）
・米対米証券投資収支（ネット長期TICフロー）（7月）
・エストニア・北大西洋条約機構（NATO）会合（18日まで）
・米アップルが「iPhone（アイフォーン）14」一部モデル発売
・マレーシアとメキシコは休場《ST》
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