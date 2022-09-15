*23:40JST 【市場反応】米7月企業在庫は昨年5月来の低水準の伸び、米8月鉱工業生産は予想外のマイナス、ドル買い後退

米7月企業在庫は前月比＋0.6％となった。6月+1.4％から伸びが鈍化し、昨年5月以降1年ぶり低水準の伸びにとどまった。企業売上高は-0.9％と、6月＋1.2％からマイナスに落ち込んだ。売上在庫比率は1.32。

事前に発表された米8月鉱工業生産は前月比-0.2％と、7月＋0.5％から予想外にマイナスに落ち込んだ。また、同月設備稼働率は80.0％と、予想外に7月80.2％から低下。

7月企業在庫は昨年5月来の低水準の伸び、鉱工業生産が予想外のマイナスに落ち込んだためドル買いが後退。ドル・円は143円35-40銭で伸び悩み。ユーロ・ドルは1.0000ドルを挟んだもみ合いとなった。



[経済指標]

・米・8月鉱工業生産：前月比-0.2％（予想：0.0％、7月：＋0.5％←+0.6％）

・米・8月設備稼働率：80.0％（予想：80.2％、7月：80.2％←80.3％）

・ 米・7月企業在庫：前月比＋0.6％（予想：+0.6％、6月：+1.4％）《KY》