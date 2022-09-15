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今日の注目スケジュール：貿易収支、米ニューヨーク連銀製造業景気指数、米小売売上高など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：貿易収支、米ニューヨーク連銀製造業景気指数、米小売売上高など
＜国内＞
08:50 貿易収支(8月) -2兆3813億円 -1兆4368億円
08:50 輸出(8月) 24.4％ 19.0％
08:50 輸入(8月) 46.9％ 47.2％
08:50 対外・対内証券投資(先週)
13:30 第3次産業活動指数(7月) -0.1％ -0.2％
＜海外＞
07:45 NZ・GDP速報(4-6月) -0.2％ 1.2％
10:30 豪・失業率(8月) 3.4％ 3.4％
18:00 欧・貿易収支(7月) -246億ユーロ
21:00 ブ・経済活動(7月) 0.69％
21:30 米・ニューヨーク連銀製造業景気指数(9月) -15.5 -31.3
21:30 米・フィラデルフィア連銀製造業景況指数(9月) 2.0 6.2
21:30 米・小売売上高(8月) 0％ 0％
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 22.2万件
21:30 米・輸入物価指数(8月) -1.3％ -1.4％
22:15 米・鉱工業生産指数(8月) 0.2％ 0.6％
22:15 米・設備稼働率(8月) 80.4％ 80.3％
23:00 米・企業在庫(7月) 0.6％ 1.4％
ウズベキスタン・上海協力機構(SCO)首脳会議(16日まで)、期間中に中ロ首脳が対面で会談の予定
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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