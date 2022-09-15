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今日の注目スケジュール：貿易収支、米ニューヨーク連銀製造業景気指数、米小売売上高など

2022年9月15日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：貿易収支、米ニューヨーク連銀製造業景気指数、米小売売上高など
＜国内＞
08:50　貿易収支(8月)　-2兆3813億円　-1兆4368億円
08:50　輸出(8月)　24.4％　19.0％
08:50　輸入(8月)　46.9％　47.2％
08:50　対外・対内証券投資(先週)
13:30　第3次産業活動指数(7月)　-0.1％　-0.2％


＜海外＞
07:45　NZ・GDP速報(4-6月)　-0.2％　1.2％
10:30　豪・失業率(8月)　3.4％　3.4％
18:00　欧・貿易収支(7月)　　-246億ユーロ
21:00　ブ・経済活動(7月)　　0.69％
21:30　米・ニューヨーク連銀製造業景気指数(9月)　-15.5　-31.3
21:30　米・フィラデルフィア連銀製造業景況指数(9月)　2.0　6.2
21:30　米・小売売上高(8月)　0％　0％
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　22.2万件
21:30　米・輸入物価指数(8月)　-1.3％　-1.4％
22:15　米・鉱工業生産指数(8月)　0.2％　0.6％
22:15　米・設備稼働率(8月)　80.4％　80.3％
23:00　米・企業在庫(7月)　0.6％　1.4％


ウズベキスタン・上海協力機構(SCO)首脳会議(16日まで)、期間中に中ロ首脳が対面で会談の予定


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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