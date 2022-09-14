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出来高変化率ランキング（14時台）～大和Jリート、三社電機製作所がランクイン

2022年9月14日 14:47

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記事提供元：フィスコ

*14:47JST 出来高変化率ランキング（14時台）～大和Jリート、三社電機製作所がランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [9月14日　14:35　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜5212＞ 不二硝子　　　　　 　147800 　4080　 3522.55% 25.1%
＜3995＞ SKIYAKI　　 　2093800 　127460　 1542.71% 5.05%
＜7367＞ セルム　　　　　　 　1025600 　86200　 1089.79% 8.23%
＜1456＞ 225ベア　　　　 　52615 　4883.2　 977.47% 2.6%
＜3835＞ eBASE　　　　 　591900 　75320　 685.85% 2.85%
＜2846＞ 野村ダウH有　　　 　16840 　2740　 514.60% -3.98%
＜4382＞ HEROZ　　　　 　1932800 　317800　 508.18% 6.53%
＜6966＞ 三井ハイテク　　　 　3142100 　525740　 497.65% 0.89%
＜4541＞ 日医工　　　　　　 　13327300 　2494560　 434.25% -0.94%
＜3475＞ グッドコムA　　　 　451200 　87900　 413.31% 4.98%
＜7379＞ サーキュ　　　　　 　170000 　34540　 392.18% -8.73%
＜9557＞ エアクロ　　　　　 　208200 　43880　 374.48% 9.03%
＜2568＞ 上場NSQ　　　　 　457840 　97350　 370.30% -4.6%
＜6548＞ 旅工房　　　　　　 　621800 　136260　 356.33% 3.39%
＜6630＞ ヤーマン　　　　　 　3750800 　825020　 354.63% -12.38%
＜9522＞ リニューアブルJ　 　627500 　138040　 354.58% -9.03%
＜9504＞ 中国電力　　　　　 　7389200 　1667060　 343.25% -7.38%
＜7095＞ MacbeeP　　 　156200 　35980　 334.13% 19.79%
＜9556＞ INTLOOP　　 　138100 　32240　 328.35% 2.64%
＜1348＞ MXSトピクス　　 　333450 　79002　 322.08% -1.71%
<1488>* 大和Jリート　　　 　185270 　44678　 314.68% -0.67%
<3193> 鳥貴族HD　　　　 　988500 　242780　 307.16% 6.12%
<1486> 日興米債ヘ無　　　 　2448 　616.6　 297.02% 0.32%
<1580> 日経-1倍　　　　 　48250 　12562　 284.09% 2.89%
<4259> エクサウィザーズ　 　4235000 　1127720　 275.54% 1.01%
<6882>* 三社電機製作所　　 　95000 　26820　 254.21% 0.32%
<2840> iFEナ100無　 　29063 　8288　 250.66% -4.53%
<9508> 九州電力　　　　　 　5572100 　1606320　 246.89% -4.19%
<1369> DIAM225　　 　6723 　1941.2　 246.33% -2.8%
<2631> MXナスダク　　　 　138654 　41916.4　 230.79% -4.51%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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