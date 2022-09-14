*14:47JST 出来高変化率ランキング（14時台）～大和Jリート、三社電機製作所がランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する

ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [9月14日 14:35 現在]

（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜5212＞ 不二硝子 147800 4080 3522.55% 25.1%

＜3995＞ SKIYAKI 2093800 127460 1542.71% 5.05%

＜7367＞ セルム 1025600 86200 1089.79% 8.23%

＜1456＞ 225ベア 52615 4883.2 977.47% 2.6%

＜3835＞ eBASE 591900 75320 685.85% 2.85%

＜2846＞ 野村ダウH有 16840 2740 514.60% -3.98%

＜4382＞ HEROZ 1932800 317800 508.18% 6.53%

＜6966＞ 三井ハイテク 3142100 525740 497.65% 0.89%

＜4541＞ 日医工 13327300 2494560 434.25% -0.94%

＜3475＞ グッドコムA 451200 87900 413.31% 4.98%

＜7379＞ サーキュ 170000 34540 392.18% -8.73%

＜9557＞ エアクロ 208200 43880 374.48% 9.03%

＜2568＞ 上場NSQ 457840 97350 370.30% -4.6%

＜6548＞ 旅工房 621800 136260 356.33% 3.39%

＜6630＞ ヤーマン 3750800 825020 354.63% -12.38%

＜9522＞ リニューアブルJ 627500 138040 354.58% -9.03%

＜9504＞ 中国電力 7389200 1667060 343.25% -7.38%

＜7095＞ MacbeeP 156200 35980 334.13% 19.79%

＜9556＞ INTLOOP 138100 32240 328.35% 2.64%

＜1348＞ MXSトピクス 333450 79002 322.08% -1.71%

<1488>* 大和Jリート 185270 44678 314.68% -0.67%

<3193> 鳥貴族HD 988500 242780 307.16% 6.12%

<1486> 日興米債ヘ無 2448 616.6 297.02% 0.32%

<1580> 日経-1倍 48250 12562 284.09% 2.89%

<4259> エクサウィザーズ 4235000 1127720 275.54% 1.01%

<6882>* 三社電機製作所 95000 26820 254.21% 0.32%

<2840> iFEナ100無 29063 8288 250.66% -4.53%

<9508> 九州電力 5572100 1606320 246.89% -4.19%

<1369> DIAM225 6723 1941.2 246.33% -2.8%

<2631> MXナスダク 138654 41916.4 230.79% -4.51%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》