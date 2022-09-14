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出来高変化率ランキング（13時台）～不二硝子、セルムなどがランクイン

2022年9月14日 14:08

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記事提供元：フィスコ

*14:08JST 出来高変化率ランキング（13時台）～不二硝子、セルムなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[9月14日　13:43　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜5212＞ 不二硝子　　　　　 　147800 　4080　 3522.55% 25.1%
＜3995＞ SKIYAKI　　 　2007300 　127460　 1474.85% 4.84%
＜7367＞ セルム　　　　　　 　979300 　86200　 1036.08% 8.39%
＜1456＞ 225ベア　　　　 　51370 　4883.2　 951.97% 2.48%
＜3835＞ eBASE　　　　 　526300 　75320　 598.75% 4.1%
＜4382＞ HEROZ　　　　 　1873800 　317800　 489.62% 5.74%
＜6966＞ 三井ハイテク　　　 　2990100 　525740　 468.74% 0.89%
＜4541＞ 日医工　　　　　　 　12743100 　2494560　 410.84% -2.83%
＜3475＞ グッドコムA　　　 　414800 　87900　 371.90% 5.13%
＜7379＞ サーキュ　　　　　 　158400 　34540　 358.60% -9.56%
＜9522＞ リニューアブルJ　 　598900 　138040　 333.86% -9.59%
＜9504＞ 中国電力　　　　　 　6946000 　1667060　 316.66% -7.5%
＜6630＞ ヤーマン　　　　　 　3407200 　825020　 312.98% -12.65%
＜6548＞ 旅工房　　　　　　 　553300 　136260　 306.06% 0%
＜1486＞ 日興米債ヘ無　　　 　2436 　616.6　 295.07% 0.47%
＜9556＞ INTLOOP　　 　127300 　32240　 294.85% 2.49%
＜1348＞ MXSトピクス　　 　305190 　79002　 286.31% -1.93%
＜1580＞ 日経-1倍　　　　 　48180 　12562　 283.54% 2.95%
＜3193＞* 鳥貴族HD　　　　 　922200 　242780　 279.85% 5.96%
＜9557＞* エアクロ　　　　　 　160600 　43880　 266.00% 9.3%
<4259>* エクサウィザーズ　 　4036000 　1127720　 257.89% 0.61%
<1369> DIAM225　　 　6723 　1941.2　 246.33% -2.8%
<9508> 九州電力　　　　　 　5313800 　1606320　 230.81% -4.19%
<4760> アルファ　　　　　 　101400 　32440　 212.58% 20.91%
<9360> 鈴与シンワ　　　　 　262400 　84440　 210.75% 23.36%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》

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