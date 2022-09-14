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出来高変化率ランキング（13時台）～不二硝子、セルムなどがランクイン
*14:08JST 出来高変化率ランキング（13時台）～不二硝子、セルムなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [9月14日 13:43 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜5212＞ 不二硝子 147800 4080 3522.55% 25.1%
＜3995＞ SKIYAKI 2007300 127460 1474.85% 4.84%
＜7367＞ セルム 979300 86200 1036.08% 8.39%
＜1456＞ 225ベア 51370 4883.2 951.97% 2.48%
＜3835＞ eBASE 526300 75320 598.75% 4.1%
＜4382＞ HEROZ 1873800 317800 489.62% 5.74%
＜6966＞ 三井ハイテク 2990100 525740 468.74% 0.89%
＜4541＞ 日医工 12743100 2494560 410.84% -2.83%
＜3475＞ グッドコムA 414800 87900 371.90% 5.13%
＜7379＞ サーキュ 158400 34540 358.60% -9.56%
＜9522＞ リニューアブルJ 598900 138040 333.86% -9.59%
＜9504＞ 中国電力 6946000 1667060 316.66% -7.5%
＜6630＞ ヤーマン 3407200 825020 312.98% -12.65%
＜6548＞ 旅工房 553300 136260 306.06% 0%
＜1486＞ 日興米債ヘ無 2436 616.6 295.07% 0.47%
＜9556＞ INTLOOP 127300 32240 294.85% 2.49%
＜1348＞ MXSトピクス 305190 79002 286.31% -1.93%
＜1580＞ 日経-1倍 48180 12562 283.54% 2.95%
＜3193＞* 鳥貴族HD 922200 242780 279.85% 5.96%
＜9557＞* エアクロ 160600 43880 266.00% 9.3%
<4259>* エクサウィザーズ 4036000 1127720 257.89% 0.61%
<1369> DIAM225 6723 1941.2 246.33% -2.8%
<9508> 九州電力 5313800 1606320 230.81% -4.19%
<4760> アルファ 101400 32440 212.58% 20.91%
<9360> 鈴与シンワ 262400 84440 210.75% 23.36%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》
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