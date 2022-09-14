*10:43JST 出来高変化率ランキング（10時台）～ヤーマン、不二硝子などがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [9月14日 10:33 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜5212＞* 不二硝子 130600 4080 3100.98% 25.1%

＜3995＞ SKIYAKI 1394800 127460 994.3% 5.93%

＜1456＞* 225ベア 50491 4883.2 933.97% 2.11%

＜7367＞ セルム 680600 86200 689.56% 11.23%

＜3835＞ eBASE 411100 75320 445.8% 4.99%

＜4382＞ HEROZ 1442100 317800 353.78% 4.61%

＜6966＞ 三井ハイテク 2269500 525740 331.68% 1.67%

＜4541＞ 日医工 10294600 2494560 312.68% -0.19%

＜1486＞* 日興米債ヘ無 2321 616.6 276.42% 0.68%

＜7379＞ サーキュ 129900 34540 276.09% -9.44%

＜3475＞ グッドコムA 304400 87900 246.3% 4.69%

＜9522＞ リニューアブルJ 466700 138040 238.09% -8.04%

＜6548＞ 旅工房 456500 136260 235.02% 4.04%

＜2568＞ 上場NSQ 318630 97350 227.3% -3.96%

＜9360＞ 鈴与シンワ 262400 84440 210.75% 23.36%

＜1369＞ DIAM225 5649 1941.2 191.01% -2.26%

＜4760＞ アルファ 93500 32440 188.22% 19.93%

＜2845＞ 野村ナスH有 67650 24990 170.71% -5.69%

＜1580＞* 日経-1倍 33100 12562 163.49% 2.25%

＜9504＞ 中国電力 4113900 1667060 146.78% -5.95%

<9556> INTLOOP 78300 32240 142.87% 2.05%

<7878> 光・彩 51500 21320 141.56% 1.31%

<1346>* MXS225 25306 10480.4 141.46% -2.16%

<3480> ジェイエスビー 91600 38860 135.72% 5.49%

<1348> MXSトピクス 174170 79002 120.46% -1.49%

<6630>* ヤーマン 1771700 825020 114.75% -10.41%

<9726>* KNTCT 157400 77140 104.04% 3.4%

<8746> 第一商品 511300 253740 101.51% -1.33%

<2631> MXナスダク 81801 41916.4 95.15% -4.02%

<9508> 九州電力 3082600 1606320 91.9% -3.59%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》