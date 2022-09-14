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出来高変化率ランキング（10時台）～ヤーマン、不二硝子などがランクイン

2022年9月14日 10:43

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記事提供元：フィスコ

*10:43JST 出来高変化率ランキング（10時台）～ヤーマン、不二硝子などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[9月14日　10:33　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜5212＞* 不二硝子　　　　　 130600 　4080　 3100.98% 25.1%
＜3995＞ SKIYAKI　　　1394800 　127460　 994.3% 5.93%
＜1456＞* 225ベア　　　　　50491 　4883.2　 933.97% 2.11%
＜7367＞ セルム　　　　　　　680600 　86200　 689.56% 11.23%
＜3835＞ eBASE　　　　　411100 　75320　 445.8% 4.99%
＜4382＞ HEROZ　　　　　1442100 　317800　 353.78% 4.61%
＜6966＞ 三井ハイテク　　　　2269500 　525740　 331.68% 1.67%
＜4541＞ 日医工　　　　　　　10294600 　2494560　 312.68% -0.19%
＜1486＞* 日興米債ヘ無　　　　2321 　616.6　 276.42% 0.68%
＜7379＞ サーキュ　　　　　　129900 　34540　 276.09% -9.44%
＜3475＞ グッドコムA　　　　304400 　87900　 246.3% 4.69%
＜9522＞ リニューアブルJ　　466700 　138040　 238.09% -8.04%
＜6548＞ 旅工房　　　　　　　456500 　136260　 235.02% 4.04%
＜2568＞ 上場NSQ　　　　　318630 　97350　 227.3% -3.96%
＜9360＞ 鈴与シンワ　　　　　262400 　84440　 210.75% 23.36%
＜1369＞ DIAM225　　　5649 　1941.2　 191.01% -2.26%
＜4760＞ アルファ　　　　　　93500 　32440　 188.22% 19.93%
＜2845＞ 野村ナスH有　　　　67650 　24990　 170.71% -5.69%
＜1580＞* 日経-1倍　　　　　33100 　12562　 163.49% 2.25%
＜9504＞ 中国電力　　　　　　4113900 　1667060　 146.78% -5.95%
<9556> INTLOOP　　　78300 　32240　 142.87% 2.05%
<7878> 光・彩　　　　　　　51500 　21320　 141.56% 1.31%
<1346>* MXS225　　　　25306 　10480.4　 141.46% -2.16%
<3480> ジェイエスビー　　　91600 　38860　 135.72% 5.49%
<1348> MXSトピクス　　　174170 　79002　 120.46% -1.49%
<6630>* ヤーマン　　　　　　1771700 　825020　 114.75% -10.41%
<9726>* KNTCT　　　　　157400 　77140　 104.04% 3.4%
<8746> 第一商品　　　　　　511300 　253740　 101.51% -1.33%
<2631> MXナスダク　　　　81801 　41916.4　 95.15% -4.02%
<9508> 九州電力　　　　　　3082600 　1606320　 91.9% -3.59%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》

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