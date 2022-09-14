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今日の注目スケジュール：鉱工業生産、英消費者物価コア指数、米生産者物価コア指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：鉱工業生産、英消費者物価コア指数、米生産者物価コア指数など
＜国内＞
08:50 コア機械受注(7月) -1.0％ 0.9％
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存5-10年、残存25年超)(日本銀行)
13:30 鉱工業生産(7月) 1.0％
13:30 設備稼働率(7月) 9.6％
＜海外＞
07:45 NZ・経常収支(4-6月) -48.26億NZドル -61.43億NZドル
15:00 英・消費者物価コア指数(8月) 6.2％
15:00 英・生産者物価産出指数(8月) 17.1％
15:30 印・卸売物価指数(8月) 12.90％ 13.93％
18:00 欧・ユーロ圏鉱工業生産指数(7月) -0.7％ 0.7％
21:00 ブ・小売売上高(7月) -1.4％
21:30 米・生産者物価コア指数(8月) 7.0％ 7.6％
印・貿易収支(8月、15日までに) -280.890億ドル -299.987億ドル
独・G7貿易相会合(15日まで)
欧・欧州連合（欧）のフォンデアライエン欧州委員長が施政方針演説
独・20年債入札
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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