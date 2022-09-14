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今日の注目スケジュール：鉱工業生産、英消費者物価コア指数、米生産者物価コア指数など

2022年9月14日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：鉱工業生産、英消費者物価コア指数、米生産者物価コア指数など
＜国内＞
08:50　コア機械受注(7月)　-1.0％　0.9％
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存5-10年、残存25年超)(日本銀行)
13:30　鉱工業生産(7月)　　1.0％
13:30　設備稼働率(7月)　　9.6％


＜海外＞
07:45　NZ・経常収支(4-6月)　-48.26億NZドル　-61.43億NZドル
15:00　英・消費者物価コア指数(8月)　　6.2％
15:00　英・生産者物価産出指数(8月)　　17.1％
15:30　印・卸売物価指数(8月)　12.90％　13.93％
18:00　欧・ユーロ圏鉱工業生産指数(7月)　-0.7％　0.7％
21:00　ブ・小売売上高(7月)　　-1.4％
21:30　米・生産者物価コア指数(8月)　7.0％　7.6％


印・貿易収支(8月、15日までに)　-280.890億ドル　-299.987億ドル

独・G7貿易相会合(15日まで)

欧・欧州連合（欧）のフォンデアライエン欧州委員長が施政方針演説

独・20年債入札


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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