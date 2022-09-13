任天堂を対象とするコール型eワラントが前日比2.7倍の大幅上昇（13日10:00時点のeワラント取引動向）

記事提供元： フィスコ *10:08JST 任天堂を対象とするコール型eワラントが前日比2.7倍の大幅上昇（13日10:00時点のeワラント取引動向）

手仕舞い売りとしては日経平均 プラス5倍トラッカー91回 11月 27,000円、日経平均コール2182回 9月 25,500円などが見られる。 上昇率上位は任天堂＜7974＞コール467回 9月 64,000円（前日比2.7倍）、東日本旅客鉄道＜9020＞コール177回 9月 7,700円（+80.0%）、任天堂 コール466回 9月 56,000円（+74.4%）、アイシン＜7259＞プット60回 9月 4,200円（+55.4%）、西日本旅客鉄道＜9021＞コール73回 9月 5,400円（+49.5%）などとなっている。 （カイカ証券）《FA》