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前日に動いた銘柄 part2 三ッ星、トミタ電機、アイ・テックなど
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 三ッ星、トミタ電機、アイ・テックなど
銘柄名<コード>9日終値⇒前日比
インターネットイニシアティブ＜3774＞ 4760 -65
ジェフリーズ証券では投資判断を格下げ。
オイシックス・ラ・大地＜3182＞ 1720 -76
シダックス取締役が自社株買いを提案とも。
HOYA＜7741＞ 14855 -190
日経平均新規採用で直近は強い動きも。
アイ・テック＜9964＞ 2518カ +500
TOB価格2700円にサヤ寄せが続く。
三ッ星＜5820＞ 7700 +1000
材料ないまま連日の急伸。
ミライアル＜4238＞ 2100 +157
上半期営業益は上振れ着地で前年同期比倍増へ。
トミタ電機＜6898＞ 8900 +1500
好決算発表後も上値追い続く形に。
ピーエイ＜4766＞ 182 +8
出前館とドローンフードデリバリー実証実験。
ユークス＜4334＞ 886 +84
期末配当予想を引き上げへ。
タカキュー＜8166＞ 90 -13
連日の株価急伸で過熱警戒感。
ウィルソンLW＜9610＞ 231 -25
8日急反発も週末要因で戻り売り優勢。
ジャパンエン＜6016＞ 1288 -154
アンモニア輸送船の基本設計承認で8日に急伸の反動。
ステムリム＜4599＞ 1125 +118
野村證券が目標株価を1240円に引き上げ、投資判断「Buy」継続。
ハイブリッドテク＜4260＞ 772 +53
ベトナムの大学と「教育と科学技術協力に関する覚書」で合意。
アールプランナー＜2983＞ 1049 -109
23年1月期の営業利益予想を下方修正、原材料価格が上昇。
サイバーセキュリティクラウド＜4493＞ 2109 +13
TISとクラウド型WAF『攻撃遮断くん』の販売代理店契約を締結。
ブシロード＜7803＞ 1683 +33
新日本プロレス50周年記念特別株主優待を行うことを決定。
スパイダープラス＜4192＞ 744 +31
業界初の基本特許技術「施工体制作業指示」を取得を引き続き評価。
プレミアアンチエイジング＜4934＞ 3105 +502
DUOの「ザ クレンジングバーム」シリーズが3年連続クレンジング売上No.1獲得。
東京通信＜7359＞ 1435 +300
思惑的な物色向かう。
INCLUSIVE<7078> 1114 +150
同社資本提携先の「ZERO」打ち上げ対応新射場着工が刺激材料か。
フリー<4478> 3110 +141
同社など東証グロース市場の主力処は軒並み堅調。《FA》
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