*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 三ッ星、トミタ電機、アイ・テックなど

銘柄名<コード>9日終値⇒前日比

インターネットイニシアティブ＜3774＞ 4760 -65

ジェフリーズ証券では投資判断を格下げ。

オイシックス・ラ・大地＜3182＞ 1720 -76

シダックス取締役が自社株買いを提案とも。

HOYA＜7741＞ 14855 -190

日経平均新規採用で直近は強い動きも。

アイ・テック＜9964＞ 2518カ +500

TOB価格2700円にサヤ寄せが続く。

三ッ星＜5820＞ 7700 +1000

材料ないまま連日の急伸。

ミライアル＜4238＞ 2100 +157

上半期営業益は上振れ着地で前年同期比倍増へ。

トミタ電機＜6898＞ 8900 +1500

好決算発表後も上値追い続く形に。

ピーエイ＜4766＞ 182 +8

出前館とドローンフードデリバリー実証実験。

ユークス＜4334＞ 886 +84

期末配当予想を引き上げへ。

タカキュー＜8166＞ 90 -13

連日の株価急伸で過熱警戒感。

ウィルソンLW＜9610＞ 231 -25

8日急反発も週末要因で戻り売り優勢。

ジャパンエン＜6016＞ 1288 -154

アンモニア輸送船の基本設計承認で8日に急伸の反動。

ステムリム＜4599＞ 1125 +118

野村證券が目標株価を1240円に引き上げ、投資判断「Buy」継続。

ハイブリッドテク＜4260＞ 772 +53

ベトナムの大学と「教育と科学技術協力に関する覚書」で合意。

アールプランナー＜2983＞ 1049 -109

23年1月期の営業利益予想を下方修正、原材料価格が上昇。

サイバーセキュリティクラウド＜4493＞ 2109 +13

TISとクラウド型WAF『攻撃遮断くん』の販売代理店契約を締結。

ブシロード＜7803＞ 1683 +33

新日本プロレス50周年記念特別株主優待を行うことを決定。

スパイダープラス＜4192＞ 744 +31

業界初の基本特許技術「施工体制作業指示」を取得を引き続き評価。

プレミアアンチエイジング＜4934＞ 3105 +502

DUOの「ザ クレンジングバーム」シリーズが3年連続クレンジング売上No.1獲得。

東京通信＜7359＞ 1435 +300

思惑的な物色向かう。

INCLUSIVE<7078> 1114 +150

同社資本提携先の「ZERO」打ち上げ対応新射場着工が刺激材料か。

フリー<4478> 3110 +141

同社など東証グロース市場の主力処は軒並み堅調。《FA》