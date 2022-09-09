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ミライアル 大幅続伸、上半期営業益は上振れ着地で前年同期比倍増へ
記事提供元：フィスコ
*10:37JST ミライアル---大幅続伸、上半期営業益は上振れ着地で前年同期比倍増へ
ミライアル＜4238＞は大幅続伸。前日に上半期決算を発表、営業利益は14.9億円で前年同期比2.1倍となり、従来予想の13.7億円を上回る着地に。半導体市場の旺盛な需要を背景に工場の高稼働が維持されているもよう。また、新たに第3四半期業績計画も公表、累計営業利益は19.8億円で同60.6％増益を予想している。8-10月期営業利益は5億円で同7.1％減の前提となっており、一段の上振れ期待なども意識されているようだ。《ST》
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