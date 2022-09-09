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今日の注目スケジュール：中消費者物価指数、中生産者物価指数、米シカゴ連銀総裁が講演など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：中消費者物価指数、中生産者物価指数、米シカゴ連銀総裁が講演など
＜国内＞
08:50 マネーストック(8月)
＜海外＞
10:30 中・消費者物価指数(8月) 2.8％ 2.7％
10:30 中・生産者物価指数(8月) 3.2％ 4.2％
21:00 ブ・拡大消費者物価指数(IPCA)(8月) -0.68％
21:30 加・失業率(8月) 4.9％
23:00 米・卸売在庫(7月) 0.8％ 0.8％
25:00 露・GDP(4-6月) -4.0％ -4.0％
25:00 露・CPI(8月) -0.53％ -0.39％
中・資金調達総額(8月、15日までに) 2兆2500億元 7561億元
中・マネーサプライ(8月、15日までに)
中・元建て新規貸出残高(8月、15日までに) 1兆5100億元 6790億元
米・バイデン大統領がインテル新施設起工式に出席し半導体法について演説
米・シカゴ連銀総裁が講演
欧・欧エネルギー担当相臨時会合開催
欧・ユーロ圏財務相会合
欧・非公式欧財務相理事会(10日まで)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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