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スパイダープラス　ストップ高、業界初の基本特許技術「施工体制作業指示」取得／新興市場スナップショット

2022年9月8日 09:39

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記事提供元：フィスコ

*09:39JST ＜4192＞ スパイダープラス - -
ストップ高。業界初の基本特許技術「施工体制作業指示」を取得したと発表している。「施工体系図」をはじめとした建設現場の施工体制に基づき、建設現場での事業者間の作業指示や完了報告などの情報共有を可能とする技術。事業者間の情報共有のデジタル化を実現し、複雑な指示命令系統での円滑なコミュニケーションのほか、建設図面を活用した施工管理の効率化が可能になるとしている。《ST》

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