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[ドル・円通貨オプション]変動率6月来の最高、24年ぶり円安相場受け
記事提供元：フィスコ
*03:25JST [ドル・円通貨オプション]変動率6月来の最高、24年ぶり円安相場受け
ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。対ドルで24年ぶり円安相場を受けオプション買いが一段と加速し、変動率は6月来で最高となった。
リスクリバーサルはまちまち。短期物でドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった一方で、3カ月物以降では引き続き円先安感に伴う円プット買いがさらに強まった。
■変動率
・1カ月物13.44％⇒14.44％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物12.49％⇒13.18％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物11.95％⇒12.46％（08年10/24＝25.50％)
・1年物11.50％⇒11.79％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物−0.34％⇒−0.21％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物−0.40％⇒−0.47％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物−0.47％⇒−0.55％（08年10/27=+10.71％）
・1年物−0.64％⇒−0.71％（08年10/27=+10.71％）《KY》
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