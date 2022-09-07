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インフォネット　ストップ高、セキュアブレインと業務提携、「GRED Web改ざんチェック Cloud」の提供開始／新興市場スナップショット

2022年9月7日 13:24

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記事提供元：フィスコ

*13:24JST ＜4444＞ インフォネット 873 +150
ストップ高。サイバーセキュリティ専門企業のセキュアブレイン（東京都千代田区）と業務提携したと発表している。インフォネットのオールインワン商用コンテンツ管理システム「infoCMS」の利用顧客に対してセキュアブレインの「GRED（グレッド）Web改ざんチェック Cloud」の提供を開始し、WEBサイトの安全性を強化したい企業や官公庁・公共団体を支援する。《ST》

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