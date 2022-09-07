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ウェルネット　大幅反発、今期2ケタ増益見通しや中期計画を評価

2022年9月7日 10:40

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記事提供元：フィスコ

*10:40JST ウェルネット---大幅反発、今期2ケタ増益見通しや中期計画を評価
ウェルネット＜2428＞は大幅反発。未定としていた23年6月期の業績見通しを公表している。経常利益は8.6億円で前期比14.1％増益の見通し、年間配当金も前期比1.87円増の16円計画としている。また、3カ年の中期経営計画も発表、数値目標として25年6月期経常利益は15億円を計画しており、来期以降も一段の収益伸長加速化を見込んでいる。同期の配当金は27円計画に。今後の収益成長本格化期待が高まる展開のようだ。《ST》

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