ホーム > マーケット > 国内新興市場 > 記事

シノプス　ストップ高で年初来高値、西友に需要予測型自動発注サービス「sinops-CLOUD」提供／新興市場スナップショット

2022年9月7日 09:45

印刷

記事提供元：フィスコ

*09:45JST ＜4428＞ シノプス 1540 +300
ストップ高で年初来高値更新。西友（東京都北区）に需要予測型自動発注サービス「sinops-CLOUD」を提供すると発表している。西友では、各店舗の日配食品・加工食品・日用品など幅広いカテゴリーの発注業務の効率化・最適化のほか、需要予測データや特売情報を活用した物流センターでの在庫最適化を図る。今秋からデータ検証を実施し、23年7月ごろから全店舗に順次導入する予定。《ST》

関連記事

スポンサードリンク

国内新興市場の最新ニュース

RSS

» 国内新興市場の最新ニュースをもっと見る