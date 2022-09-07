シノプス　ストップ高で年初来高値、西友に需要予測型自動発注サービス「sinops-CLOUD」提供／新興市場スナップショット

*09:45JST ＜4428＞ シノプス 1540 +300

ストップ高で年初来高値更新。西友（東京都北区）に需要予測型自動発注サービス「sinops-CLOUD」を提供すると発表している。西友では、各店舗の日配食品・加工食品・日用品など幅広いカテゴリーの発注業務の効率化・最適化のほか、需要予測データや特売情報を活用した物流センターでの在庫最適化を図る。今秋からデータ検証を実施し、23年7月ごろから全店舗に順次導入する予定。《ST》