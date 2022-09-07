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今日の注目スケジュール：景気先行CI指数、米貿易収支、米地区連銀経済報告(ベージュブック)公表など

2022年9月7日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：景気先行CI指数、米貿易収支、米地区連銀経済報告(ベージュブック)公表など
＜国内＞
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年)(日本銀行)
14:00　景気先行CI指数(7月)　100.2　100.9
14:00　景気一致指数(7月)　100.0　98.6
15:00　コール市場残高(8月、日本銀行)


＜海外＞
10:30　豪・GDP(4-6月)　3.5％　3.3％
15:00　独・鉱工業生産指数(7月)　-0.3％　0.4％
18:00　欧・ユーロ圏GDP確報値(4-6月)　3.9％　3.9％
21:30　米・貿易収支(7月)　-701億ドル　-796億ドル
21:30　加・貿易収支(7月)　　50.5億加ドル
23:00　加・カナダ銀行(中央銀行)が政策金利発表　3.25％　2.50％


中・外貨準備高(8月)　3兆760億ドル　3兆1040億7千万ドル

中・貿易収支(8月)　917.0億ドル　1012.6億ドル

ポーランド・国立銀行(中央銀行)が政策金利発表

米・地区連銀経済報告(ベージュブック)公表

米・バー連邦準備制度理事会(FRB)副議長が講演

英・ベイリーイングランド銀行（英中央銀行）総裁らが議会証言

北朝鮮・最高人民会議招集

独・15年債入札

米・アップルが新製品発表イベント


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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