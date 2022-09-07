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今日の注目スケジュール：景気先行CI指数、米貿易収支、米地区連銀経済報告(ベージュブック)公表など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：景気先行CI指数、米貿易収支、米地区連銀経済報告(ベージュブック)公表など
＜国内＞
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年)(日本銀行)
14:00 景気先行CI指数(7月) 100.2 100.9
14:00 景気一致指数(7月) 100.0 98.6
15:00 コール市場残高(8月、日本銀行)
＜海外＞
10:30 豪・GDP(4-6月) 3.5％ 3.3％
15:00 独・鉱工業生産指数(7月) -0.3％ 0.4％
18:00 欧・ユーロ圏GDP確報値(4-6月) 3.9％ 3.9％
21:30 米・貿易収支(7月) -701億ドル -796億ドル
21:30 加・貿易収支(7月) 50.5億加ドル
23:00 加・カナダ銀行(中央銀行)が政策金利発表 3.25％ 2.50％
中・外貨準備高(8月) 3兆760億ドル 3兆1040億7千万ドル
中・貿易収支(8月) 917.0億ドル 1012.6億ドル
ポーランド・国立銀行(中央銀行)が政策金利発表
米・地区連銀経済報告(ベージュブック)公表
米・バー連邦準備制度理事会(FRB)副議長が講演
英・ベイリーイングランド銀行（英中央銀行）総裁らが議会証言
北朝鮮・最高人民会議招集
独・15年債入札
米・アップルが新製品発表イベント
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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