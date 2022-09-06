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デコルテＨＤ 大幅に続伸、8月の全社売上高19.5％増、フォトウエディングは8.0％増／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:48JST ＜7372＞ デコルテＨＤ 1062 +49
大幅に続伸。8月の全社売上高が前年同月比19.5％増になったと発表している。前月（19.4％増）とほぼ同水準。主力のフォトウエディングサービスの既存店売上高も8.0％増（前月8.2％増）となった。高水準の売上高が投資家から好感されていることに加え、8月22日に直近安値（982円）を付けてから株価が堅調に推移しており、底打ち感が出ていることも買いを後押ししているようだ。《ST》
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